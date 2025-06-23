9 ilde konut/iş yeri satılacak: İşte örnek daireler ve muhammen fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 işyerini müzayede ile satacak. %25 Peşinat, 60 ay vade seçeneği var. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Konut ve işyerleri Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Trabzon, Samsun, Bingöl, Diyarbakır'da bulunuyor. Müzayedeler 1-3 Temmuz'da yapılacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan kişilerin katılım teminatı olarak talip oldukları her taşınmaz için;

Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırması gerekiyor.

Müzayedeler İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara'da İlbank Sosyal Tesisleri'nde (Macunköy/Yenimahalle) olacak.

KONUT VE İŞ YERLERİ NEREDE?

Ankara: 36 konut

Giresun: 4 konut ve 2 iş yeri

İstanbul :92 konut, 64 iş yeri

Konya: 17 konut

Mersin: 31 konut

Trabzon: 1 konut

Samsun: 257 konut, 16 iş yeri

Bingöl: 165 konut, 150 iş yeri

Diyarbakır: 40 konut

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