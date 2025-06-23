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9 ilde konut/iş yeri satılacak: İşte örnek daireler ve muhammen fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 işyerini müzayede ile satacak. Peki, ödeme koşulları nasıl? İşte örnek daireler ve muhammen fiyatları...

23 Haziran 2025 | 10:47
Son Güncellenme: 23 Haziran 2025 | 11:28
9 ilde konut/iş yeri satılacak: İşte örnek daireler ve muhammen fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 işyerini müzayede ile satacak. %25 Peşinat, 60 ay vade seçeneği var. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Konut ve işyerleri Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Trabzon, Samsun, Bingöl, Diyarbakır'da bulunuyor. Müzayedeler 1-3 Temmuz'da yapılacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan kişilerin katılım teminatı olarak talip oldukları her taşınmaz için;

Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,  
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL  
Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL  
Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL  
Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırması gerekiyor.

Müzayedeler İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara'da İlbank Sosyal Tesisleri'nde (Macunköy/Yenimahalle) olacak.

KONUT VE İŞ YERLERİ NEREDE?

Ankara: 36 konut
Giresun: 4 konut ve 2 iş yeri
İstanbul :92 konut, 64 iş yeri
Konya: 17 konut
Mersin: 31 konut
Trabzon: 1 konut
Samsun:  257 konut, 16 iş yeri
Bingöl: 165 konut, 150 iş yeri
Diyarbakır: 40 konut

BAZI DAİRELER VE MUHAMMEN FİYATLARI

1 GİRESUN MERKEZ ÇALDAĞ'DA 93 M² KONUT

GİRESUN MERKEZ ÇALDAĞ'DA 93 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.300.000,00

 

2 MERSİN AKDENİZ KARADUVAR'DA 143,64 M² KONUT

MERSİN AKDENİZ KARADUVAR'DA 143,64 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.500.000,00

 

3 KONYA KARAPINAR ÇETMİ'DE 101,87 M² KONUT

KONYA KARAPINAR ÇETMİ'DE 101,87 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.970.000,00

 

4 ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.350.000,00

 

5 ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.350.000,00

 

6 ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.350.000,00

 

7 ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.300.000,00

 

8 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNGÖREN'DE 214,74 M² İŞYERİ

İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNGÖREN'DE 214,74 M² İŞYERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺21.450.000,00

 

9 ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

ANKARA ALTINDAĞ BEŞİKKAYA'DA 113,38 M² KONUT

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.350.000,00

 

10 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNGÖREN'DE 27,65 M² İŞYERİ

İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNGÖREN'DE 27,65 M² İŞYERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.600.000,00

 

11 İSTANBUL GÜNGÖREN OSMANİYE'DE 200,47 M² İŞYERİ

İSTANBUL GÜNGÖREN OSMANİYE'DE 200,47 M² İŞYERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺37.500.000,00

 

12 İSTANBUL GÜNGÖREN OSMANİYE'DE 25,72 M² İŞYERİ

İSTANBUL GÜNGÖREN OSMANİYE'DE 25,72 M² İŞYERİ

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.300.000,00

 
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Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
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