Ankara, İstanbul, İzmir... Konutta talep bu evlere yöneliyor

Aydın, inşaat sektöründe en önemli maliyetin arsa olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde inşaat maliyetlerinin yüzde 50'si arsadan kaynaklanıyor, bu maliyetin düşürülmesi gerekiyor. İlgili kurumların ve belediyelerin, müteahhitler için arsa üretmesini, altyapısını hazırlamasını önemli buluyoruz. Ayrıca yüksek olan harçlar konusunda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir yandan konut projelerinin sürdüğünü diğer yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Aydın, sosyal konut projelerini desteklediklerini, bu çalışmaların sektöre hareketlilik kazandırdığını belirtti.