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Bakan Kurum tapu teslim töreninde duyurdu: Sosyal konut ve kira modeli geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da 25 mahallede bulunan 2/B kapsamındaki taşınmazlara ilişkin devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. 1071 hak sahibine tapuları teslim edilirken, Bakan Kurum sosyal konut, kentsel dönüşüm ve Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin önemli mesajlar verdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Kurum tapu teslim töreninde duyurdu: Sosyal konut ve kira modeli geliyor

Beykoz'da yıllardır çözüme kavuşması beklenen 2/B kapsamındaki mülkiyet sorunu önemli ölçüde çözüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi önünde düzenlenen törende 25 mahalledeki 1071 hak sahibine tapularını teslim ettiklerini açıkladı. Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarından sosyal konut projelerine ve yeni Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk sonuçlarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

1071 hak sahibi tapusuna kavuştu

Bakan Murat Kurum, 2/B kapsamında bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesine devir işlemlerinin tamamlandığını belirterek, 1071 hak sahibinin tapularına kavuştuğunu söyledi.

Kurum, yıllardır devam eden belirsizliğin sona erdiğini vurgulayarak, devletin vatandaşın mülkiyet hakkını güvence altına alma sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etti.

Konut fiyatları için indirim sinyali

Konuşmasında Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ne de değinen Kurum, projeye sonradan dahil edilen hak sahipleriyle ilgili yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda konut fiyatlarında indirim yapılacağını belirten Kurum, fiyat düzenlemesine ilişkin çalışmaların başlatıldığını söyledi.

"İstanbul'un depreme hazırlanması beka meselesidir"

İstanbul'un en önemli gündeminin deprem olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

"Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma desteği sağlandığını hatırlatan Kurum, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi ile de ilk yıl geri ödemesiz, 3 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulduğunu ifade etti.

15 bin kiralık sosyal konut eylülde başlayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, İstanbul'a toplam 115 bin sosyal konut kazandırılacağını açıkladı. Bu konutların 15 bininin kiralık sosyal konut modeliyle hizmet vereceğini belirten Kurum, TOKİ'nin ev sahibi olacağı sistemde vatandaşların kiracı olarak oturacağını söyledi. Kiralık sosyal konutların eylül ayında hak sahiplerine sunulmaya başlanacağını ifade eden Kurum, Türkiye genelindeki sosyal konut teslimlerinin ise 2027 yılının mart ayından itibaren başlayacağını açıkladı.

Depozito Yönetim Sistemi'nde ilk rakamlar açıklandı

Bakan Kurum, 1 Temmuz'da uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk sonuçlarını da paylaştı. Sistemin ilk 5 gününde 7 milyon 600 bin ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Kurum, sistem tam kapasiteye ulaştığında yıllık 25 milyar ambalajın toplanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu sayede Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

İstanbul'da 14 ilçede 2/B çalışmaları sürüyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli de İstanbul genelinde 14 ilçede 2/B kapsamındaki hak sahipliği çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Gedikli, önümüzdeki 6 ay içinde 2 binin üzerinde yeni parselin tescil edilerek hak sahiplerine kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Etiketler
tapu teslim Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konutta kira modeli sosyal konut 2B tapuları depozito sistemi Yarısı Bizden Kampanyası
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