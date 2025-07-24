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Bakanlık duyurdu, 56 ilde arsa satışı yapılacak: Ödeme koşulları

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Tarafından 5-6 Ağustos'ta 56 ilde 642 arsa müzayedesi düzenleyecek. Peki, ödeme koşulları nasıl? İşte detaylar:

23 Temmuz 2025 | 11:47
Bakanlık duyurdu, 56 ilde arsa satışı yapılacak: Ödeme koşulları

Emlak Müzayede'de yer alan ilana göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 56 ilde 642 arsa müzayede ile satılacak. Arsa alımında yüzde peşin 24 ay vade seçeneği sunuluyor. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Müzayede 5 ve 6 Ağustos'ta düzenlenecek. İnternetten katılım imkanı da bulunuyor.

Açık artırma toplantısına katılacak olanların katılım teminatı olarak toplantı öncesinde talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemeleri gerekiyor. Katılım teminat rakamları şöyle:

Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL, 
100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL, 
500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL, 
1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olanlar için 350.000 TL, 
3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olanlar için 600.000 TL, 
4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olanlar için 1.200.000 TL, 
8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olanlar için 1.800.000 TL, 
16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olanlar için 3.600.000 TL, 
40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olanlar için 7.200.000 TL, 
170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Satışa çıkan arsalar Adana'dan İstanbul'a, Ankara'dan Sivas'a kadar 56 ayrı ilde bulunuyor. Müzayede tarihleri şöyle:

ÖRNEK ARSALAR VE MUHAMMEN FİYATLARI

Arsaların görselleri ve muhammen fiyatlarını Emlak Müzaye'denin sitesinden görmek mümkün. Bazı arsaların muhammen bedelleri şöyle:
 

1 ANKARA BALA AVŞAR-İMAR'DA 630,00 M² PLANSIZ ALAN

ANKARA BALA AVŞAR-İMAR'DA 630,00 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL:

₺800.000,00

 

2 ANKARA BEYPAZARI KUYUMCUTEKKE'DE 1.092,58 M² TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN

ANKARA BEYPAZARI KUYUMCUTEKKE'DE 1.092,58 M² TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN

MUHAMMEN BEDEL:

₺450.000,00

3 KÜTAHYA MERKEZ DUMLUPINAR'DA 422,35 M² KONUT+TİCARET ALANI

KÜTAHYA MERKEZ DUMLUPINAR'DA 422,35 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺1.950.000,00

4 İSTANBUL ÇATALCA ÇAKIL'DA 501,84 M² 1/5.0000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI

İSTANBUL ÇATALCA ÇAKIL'DA 501,84 M² 1/5.0000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.050.000,00

5 İSTANBUL BAĞCILAR MAHMUTBEY'DE 164,00 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAĞCILAR MAHMUTBEY'DE 164,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺4.200.000,00

6 ELAZIĞ MERKEZ AKSARAY'DA 565,00 M² KONUT ALANI

ELAZIĞ MERKEZ AKSARAY'DA 565,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.350.000,00

7 ELAZIĞ MERKEZ AKSARAY'DA 438,00 M² KONUT ALANI

ELAZIĞ MERKEZ AKSARAY'DA 438,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺1.850.000,00

8 MERSİN SİLİFKE BURUNUCU'DA 1.001,00 M² KONUT ALANI

MERSİN SİLİFKE BURUNUCU'DA 1.001,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺5.750.000,00

9 ŞIRNAK MERKEZ BAHÇELİEVLER'DE 11.756,61 M² PLANSIZ ALAN

ŞIRNAK MERKEZ BAHÇELİEVLER'DE 11.756,61 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL:

₺11.800.000,00

10 ANKARA ALTINDAĞ AYDINCIK'TA 7.569,80 M² TARIM VE HAYVANCILIK ALANI

ANKARA ALTINDAĞ AYDINCIK'TA 7.569,80 M² TARIM VE HAYVANCILIK ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺9.100.000,00

11 MERSİN SİLİFKE BURUNUCU'DA 3.087,67 M² TİCARET ALANI

MERSİN SİLİFKE BURUNUCU'DA 3.087,67 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺19.850.000,00

12 İSTANBUL EYÜPSULTAN ALİBEYKÖY'DE 115,29 M² TİCARET + KONUT ALANI

İSTANBUL EYÜPSULTAN ALİBEYKÖY'DE 115,29 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺9.250.000,00

13 TOKAT TURHAL BOYACILAR'DA 18.139,64 M² SANAYİ TESİS ALANI

TOKAT TURHAL BOYACILAR'DA 18.139,64 M² SANAYİ TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺63.500.000,00
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