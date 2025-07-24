Bakanlık duyurdu, 56 ilde arsa satışı yapılacak: Ödeme koşulları

Emlak Müzayede'de yer alan ilana göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 56 ilde 642 arsa müzayede ile satılacak. Arsa alımında yüzde peşin 24 ay vade seçeneği sunuluyor. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Müzayede 5 ve 6 Ağustos'ta düzenlenecek. İnternetten katılım imkanı da bulunuyor.

Açık artırma toplantısına katılacak olanların katılım teminatı olarak toplantı öncesinde talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemeleri gerekiyor. Katılım teminat rakamları şöyle:

Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,

1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olanlar için 350.000 TL,

3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olanlar için 600.000 TL,

4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olanlar için 1.200.000 TL,

8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olanlar için 1.800.000 TL,

16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olanlar için 3.600.000 TL,

40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olanlar için 7.200.000 TL,

170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Satışa çıkan arsalar Adana'dan İstanbul'a, Ankara'dan Sivas'a kadar 56 ayrı ilde bulunuyor. Müzayede tarihleri şöyle:

ÖRNEK ARSALAR VE MUHAMMEN FİYATLARI

Arsaların görselleri ve muhammen fiyatlarını Emlak Müzaye'denin sitesinden görmek mümkün. Bazı arsaların muhammen bedelleri şöyle:

