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TOKİ 36 ilde arsa satacak: Örnek yerler ve fiyatları

TOKİ, 36 ilde 245 arsayı 4 Ağustos 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Ödeme seçenekleri arasında yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade var. İşte listedeki arsalardan bazıları ve muhammen fiyatları:

22 Temmuz 2025 | 13:44
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 13:47
TOKİ 36 ilde arsa satacak: Örnek yerler ve fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 245 arsayı 4 Ağustos 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

ÖDEME KOŞULLARI

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'ta bulunan 245 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İŞTE BAZI ÖRNEK ARSALAR VE MUHAMMEN FİYATLARI:

1 KOCAELİ GEBZE PELİTLİ'DE 75,62 M² KONUT ALANI

KOCAELİ GEBZE PELİTLİ'DE 75,62 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺535.389,60

 

2 AYDIN BOZDOĞAN AKÇAY'DA 135,65 M² KONUT ALANI+YOL

AYDIN BOZDOĞAN AKÇAY'DA 135,65 M² KONUT ALANI+YOL

MUHAMMEN BEDEL:

₺880.368,50

 

3 KAYSERİ İNCESU GARİPÇE'DE 420,35 M² KONUT ALANI

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE'DE 420,35 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL

 ₺818.421,45

 

4 UŞAK MERKEZ AYBEY'DE 363,00 M² KONUT ALANI

UŞAK MERKEZ AYBEY'DE 363,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺985.182,00

 

5 ANTALYA DÖŞEMEALTI DÜZLERCAMI'DA 68,06 M² KONUT ALANI

ANTALYA DÖŞEMEALTI DÜZLERCAMI'DA 68,06 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺1.325.128,20

 

6 ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 840,29 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 840,29 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL:

₺1.487.313,30

 

7 ANKARA GÖLBAŞI BURSAL(YAYLABAĞ)'DA 500,00 M² GELİŞME KONUT ALANI

ANKARA GÖLBAŞI BURSAL(YAYLABAĞ)'DA 500,00 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺1.711.000,00

 

8 MERSİN TARSUS TAŞKUYU'DA 855,70 M² KONUT ALANI

MERSİN TARSUS TAŞKUYU'DA 855,70 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.625.287,60

9 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY VELİKÖY'DE 1.350,00 M² KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY VELİKÖY'DE 1.350,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺3.663.900,00

10 ADANA SARIÇAM İSTİKLAL'DE 5.690,80 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

ADANA SARIÇAM İSTİKLAL'DE 5.690,80 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL: 

₺6.043.629,60

 

11 MUŞ MERKEZ BAĞLAR (ÇİRİŞ)'DA 16.598,47 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

MUŞ MERKEZ BAĞLAR (ÇİRİŞ)'DA 16.598,47 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL:

₺7.967.265,60

 

12 KOCAELİ KÖRFEZ ŞEMSETTİN'TE 5.121,99 M² İKİNCİ KONUT ALANI

KOCAELİ KÖRFEZ ŞEMSETTİN'TE 5.121,99 M² İKİNCİ KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺12.087.896,40

 

13 DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU'DA 8.590,25 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU'DA 8.590,25 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺101.364.950,00

 

14 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 16.660,49 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 16.660,49 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺363.698.496,70

 
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