Deprem konutları hangi ilde, nereye yapılacak? İşte 9 ilde kesinleşen alanlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep`te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

TRT Haber'de yer alan haber göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde konutların yapılacağı alanları belirledi.

İşte 9 ilde kesinleşen o alanlar, yapılacak konut sayısı...

1 ADIYAMAN Mart-nisan sonuna kadar Adıyaman'da yaklaşık 26 bin konutun yapımına şehrin rezerv alanlarında başlanacak. Kentte, 9 bin 896 da köy konutu yapılacak.

2 Adıyaman'ın Besni ilçesinde toplam 2 bin 500 konut inşa edilecek.

3 Gölbaşı ilçesinde ise 5 bin konut inşa edilecek.

4 Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere Mahallesi'nde ise 1242 konut yapılacak.

5 Adıyaman Merkez İndere Mahallesinde de 4 milyon 850 bin metrekare alan üzerine 3 etapta toplam 26 bin konut inşa edilecek.

6 Adıyaman Merkez Örenli mahallesinde ise 108 ada 8 parsel üzerine 4 bin konut yapılacak.

7 Tut ilçesine 850 konut yapılacak.

8 GAZİANTEP Gaziantep'te, mart-nisan sonuna kadar 18 bin 500 konutun yapımına şehrin rezerv alanlarında başlanacak. Depremin yıkıma neden olduğu köylerde ise 9 bin 500 konut inşa edilecek.

9 Depremin en çok yıkıma sebep olduğu ilçelerden olan Nurdağı'nda 6 bin 11 konut inşa edilecek.

10 Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine ise toplamda 7 bin konut yapılacak.

11 İslahiye ilçesinde de 4 bin 446 konut inşa edilecek.

12 HATAY Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden biri de Hatay`dı. Kentte, belirlenen alanlarda 15 bini köylerde olmak üzere toplamda 55 bin konut inşa edilecek.

13 Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Antakya`da, 83 bin konut inşa edilecek. Kesinleşen alanlarda konutların yapımına mart-nisan sonuna kadar başlanması planlanıyor.

14 Hatay'ın İskenderun ilçesinde belirlenen alanlarda 4 bin konut inşa edilecek.

15 Kırıkhan ilçesinde de 1000 konut yapılması planlanıyor.

16 KAHRAMANMARAŞ Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise kesinleşen alanlarda 45 bin konut ve 13 bin köy evi inşa edilecek.

17 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağyar Mahallesi`nde 650 konut inşa edilecek.

18 Türkoğlu ilçesinde belirlene alanlara ise toplamda 3 bin 200 konut yapılacak.

19 MALATYA Mart-nisan sonuna kadar Malatya'da 44 bin 700 konutun yapımına kesinleşen rezerv alanlarda başlanacak. Köylerde ise 17 bin 990 konut inşa edilecek.

20 Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen alanlara toplam 43 bin konut inşa edilecek.

21 OSMANİYE Osmaniye'de, kesinleşen rezerv alanlara 9 bin 550 konut, 1378 köy evi yapılacak.

22 Osmaniye Merkez`de, belirlenen alanlara etaplar halinde toplam 7 bin konut inşa edilecek.

23 KİLİS Kilis Merkez'e bağlı Deveciler Mahallesi`nde belirlenen alanlara 1290 konut yapılacak.

24 ADANA Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı bölgesine 2 bin 500 konut yapılacak.