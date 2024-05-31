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Emlak Konut'un 1.29 faizle konut kampanyasında ödeme koşulları: Örnek hesaplama

Emlak Konut GYO bu hafta büyük çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı. Peki, Emlak Konut kampanyasında ödeme koşulları nasıl? İşte örnek ödeme hesaplaması

31 Mayıs 2024 | 23:14
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2024 | 23:15
Emlak Konut'un 1.29 faizle konut kampanyasında ödeme koşulları: Örnek hesaplama

Emlak Konut GYO bu hafta yeni konut kampanyasını duyurdu. Hafta içi düzenlenen toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in açıklamasına göre kampanya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de bulunan 16 projeyi kapsadığını söyledi.

4 farklı ödeme koşulu var

Erdem, Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

  • Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.
  •  İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. 
  • Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. 
    Dördüncü ve son koşulumuzda da yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak. 

Erdem, kampanya kapsamında 2 bin civarında konutun satılmasını hedeflediklerini söyledi.

KAMPANYA NE KADAR SÜRECEK?

Kampanya için herhangi bir başvuru şartı aranmıyor. Kampanyada şu an bir süre sınırı bulunmuyor ve satış hedefine ulaşılana kadar devam edecek.

ÖRNEK HESAPLAMA

Emlak Konut'un sitesine göre 4 farklı ödeme modeli için örnek hesaplama şöyle paylaşılıyor:

 

 

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