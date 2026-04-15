Gözler TOKİ İstanbul 2026 kura çekilişinde: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura takvimi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kura çekimi tamamlanmak üzere. Birçok şehirde kura çekimi tamamlanırken, gözler TOKİ İstanbul kura çekilişine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yakın zaman önce TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihini açıklamıştı.
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekilişinin 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurmuştu.
Bakan Kurum'un paylaştığı detaylara göre, kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.
TOKİ İstanbul kura çekimi kabul listesi
İstanbul’da 25 Nisan’da yapılacak TOKİ kura çekimi öncesinde başvurulara ilişkin kabul ve ret listeleri açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.
İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?
TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi, 25 Nisan’da gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Sonuçlar, iki farklı kanal üzerinden öğrenilebilecek.
TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek?
Proje kapsamında inşa edilecek konutların teslim tarihleri de binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, teslimlerin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.