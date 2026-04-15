  • Anasayfa
  • Emlak
  Gözler TOKİ İstanbul 2026 kura çekilişinde: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura takvimi

Gözler TOKİ İstanbul 2026 kura çekilişinde: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura takvimi

Binlerce İstanbullu "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar için yapılacak olan TOKİ İstanbul kura çekilişine odaklanmış durumda. Proje kapsamında kentte 100 bin konut inşa edilecekken, düşük ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla en sahibi olması amaçlanıyor. Peki, TOKİ İstanbul 2026 kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu?

Ekonomist
[email protected]

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kura çekimi tamamlanmak üzere. Birçok şehirde kura çekimi tamamlanırken, gözler TOKİ İstanbul kura çekilişine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yakın zaman önce TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihini açıklamıştı.

Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu? TOKİ İstanbul kurasına kabul edilenler açıklandı mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekilişinin 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Kurum'un paylaştığı detaylara göre, kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

2 TOKİ İstanbul kura çekimi kabul listesi

İstanbul’da 25 Nisan’da yapılacak TOKİ kura çekimi öncesinde başvurulara ilişkin kabul ve ret listeleri açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

3 İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi, 25 Nisan’da gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Sonuçlar, iki farklı kanal üzerinden öğrenilebilecek.

E-DEVLET TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.org.tr)

4 TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek?

Proje kapsamında inşa edilecek konutların teslim tarihleri de binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, teslimlerin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

5 TOKİ İstanbul konut ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.
