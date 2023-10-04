Günlük kiralık evlerle ilgili yeni dönem geliyor: Neler değişecek?

Günlük kiralanan evlere yönelik düzenleme için yasa teklifi netleşti. Sabah'ın haberine göre bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Habere göre evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.

Şartlar belirlendi

Ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda olacak.

Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.

1 milyon TL ceza gündemde

Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.

Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.