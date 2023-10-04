ARA
Bist 100
8436,62
-0,9%
Bist 100
Dolar/TL
27,5667
0,2945%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9612
0,6744%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0495
0,2642%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1615,46
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Günlük kiralık evlerle ilgili yeni dönem geliyor: Neler değişecek?

Günlük kiralık evlerle ilgili yeni dönem geliyor: Neler değişecek?

Günlük kiralık evlere yeni düzenleme geliyor. Evlere turizm konutu ruhsatı asıljması ve ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde.

04 Ekim 2023 | 09:41
Son Güncellenme: 04 Ekim 2023 | 09:56
0
Günlük kiralık evlerle ilgili yeni dönem geliyor: Neler değişecek?

Günlük kiralanan evlere yönelik düzenleme için yasa teklifi netleşti. Sabah'ın haberine göre bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Habere göre evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.

Şartlar belirlendi

Ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda olacak.

Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.

1 milyon TL ceza gündemde

Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.

Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.

0
  • LINK 111,1 -4,47% DETAY
  • AKFYE 20,48 -4,74% DETAY
  • POLTK 7380,1 -4,75% DETAY
  • HLGYO 5,42 -5,74% DETAY
  • ISYAT 11,53 -6,26% DETAY
  • QNBFB 294,6 -9,99% DETAY
  • MIATK 548,1 -9,99% DETAY
  • SNPAM 50,65 -9,96% DETAY
  • TARKM 444,4 -9,86% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 1615,46 0,24%
  • ALTIN ONS 1822,74 -0,02%
  • BIST 100 8436,62 -0,9%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5667 0,2945%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9612 0,6744%
  • EURO/USD 1,0495 0,2642%
  • INGILIZ STERLINI 1,21267 0,41111%
  • JAPON YENI 149,072 0,032%
  • KANADA DOLARI 1,36958 -0,09337%
  • RUS RUBLESI 99,49 0,3126%
Günün En Çok Okunanları
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
The Times yazdı: Ekimde gidilecek en iyi 10 tatil yeri... Türkiye'deki ünlü ilçe de listede
The Times yazdı: Ekimde gidilecek en iyi 10 tatil yeri... Türkiye'deki ünlü ilçe de listede
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
GERİ
İLERİ
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
Yerli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyonda tek hane için tarih verdi
TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)
The Times yazdı: Ekimde gidilecek en iyi 10 tatil yeri... Türkiye'deki ünlü ilçe de listede
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL