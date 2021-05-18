Emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet Emlak, kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonuyla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolunda kendilerini daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı aldı. Bu doğrultuda kurumsal kimliğini yenileyen marka, yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek. Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Kalite, güven, tutarlılık ve hızı baz alan daha iddialı bir söylememiz var” dedi.

Emlak sektörüne yön veren önemli markaların başında yer alan Hürriyet Emlak, 15 yıllık tecrübesi ile sektörün dijital dönüşümünün öncüsü oldu. Sektörde birçok ilke imza atan Hürriyet Emlak, elde ettiği başarıların ardından kurumsal kimliğini yenileme ve yoluna hepsiemlak olarak devam etme kararı aldı.

15 yıl boyunca emlak sektöründeki dijital dönüşümün öncüsü olduklarına işaret eden Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Yıllar içinde iş modelimiz, stratejimiz günün ihtiyaçlarına göre değişti. Artık daha iddialı hedeflerin yanı sıra kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolunda bizi daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı aldık. Bundan böyle yolumuza hepsiemlak olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Hepsiemlak’ın yenilenen yüzüyle daha fazla kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Tandoğan, “Teknolojiyi süreçlerimize dahil edip herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir hale getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde daha fazla kullanıcının sitemize ulaşımını sağlayacağız. Yeni ürünlerimizle ilanlarımızı daha görünür ve ulaşılır hale getireceğiz. Kurduğumuz moderasyon ekibimizle hatalı ilanlara yer vermeyeceğiz. Yeni markamızla performansımızı en üst seviyeye çıkarıp daha kazançlı bir yıl hedefliyoruz” dedi.

Hepsiemlak, “Hürriyet Emlak oldu bak hepsiemlak.com” sloganıyla çektiği reklam filminde marka yüzü olarak oyuncu İlker Ayrık ile iş birliği yaptı. Hepsiemlak Marka Yüzü ve Oyuncu İlker Ayrık, “Hayatım boyunca şanslıydım. Hep güzel insanlar, kurumlar ve markalarla çalışma fırsatı buldum. Yine şansım yaver gitti ve hepsiemlak ile yollarımız kesişti. Böyle bir marka ile birlikte çalıştığım için de kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.

Gelecek planlarından da bahseden Zeynep Tandoğan, şu bilgileri verdi:

“Hepsiemlak olarak yolumuza, üstün kullanıcı deneyimi, emlak sektörü uzmanlığı, yüksek kalite ve değer odağı ile emlak almak-satmak-kiralamak isteyen herkes için en güvenilir platform olma vizyonuyla devam edeceğiz. Emlağa dair A’dan Z’ye kritik bilginin en güvenilir içerik sağlayıcısı olmayı kendimize misyon edinerek en güvenilir ve uzman emlak profesyonellerinin tercih ettiği platform olma yolunda ilerleyeceğiz. Yaptığımız kampanyalarla üyelerimizden hep teşekkür mesajları aldık ve almaya devam ediyoruz. Sektörün öncüsü olarak emlak ofislerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni markamızla daha da sevileceğimize eminiz.”

TÜM PAYDAŞLARIYLA AYNI ÇATI ALTINDA

“Sektördeki tüm paydaşlarımızla ‘Aynı Çatının Altındayız’ felsefemizle birlikte büyüyoruz” diyen Tandoğan, şöyle konuştu:

“Biz ticari bir bakış açısının dışında sosyal sorumluluğumuzun da farkında olan bir şirket olarak paydaşlarımızın destekçisi olmaya önem gösteriyoruz. Tüm bu farkındalıkla pandemi sürecinin başında ‘Aynı Çatının Altındayız’ kampanyamızı başlattık. Kampanyamızın ilk fazında tüm üyelerimize 1 ay ücretsiz kullanım hakkı tanımladık. İkinci fazda hem mevcut üyelerin hem de üye olacak yeni emlak ofislerinin faydalanabileceği 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı sunduk. Bu kampanya ile 15 bini aşkın emlak ofisine 10 milyon TL’den fazla destek sağladık ve müşterimizi bazımızı yüzde 15 artırdık. Mayıs ayı içerisinde alınan tam kapanma kararı ile de kampanyamızın üçüncü fazını hayata geçirdik ve hem mevcut üyeler hem de yeni üye olacaklara hiçbir şart, koşul, sözleşme, taahhüt olmaksızın yüzde 50 indirim sağladık. Gayrimenkul sektöründeki ihtiyaçlardan yola çıkarak Türkiye’de emlak sektörünü dijitalleştirme görevini üstlendik ve İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası (İEKO) iş birliği ile Emlak Akademisi projemizi hayata geçirerek gayrimenkul danışmanlarına online platformda eğitim vermeye başladık. Düzenlediğimiz eğitimlerde binlerce emlak ofisinin bilgi sahibi olmasını, akıllarında kalan soru işaretlerinin yanıt bulmasını sağladık. Ekim ayında yaşanan İzmir depremi felaketi sonrasında çadırlarda kalan depremzedelere destek olmak için harekete geçtik. Profesyoneli olduğumuz ‘ihtiyaca göre en doğru konutu bulma’ noktasından yola çıkarak Ahbap Derneği ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle 20 ailenin 1 yıllık kira masraflarını üstlendik.

Tüm bunların yanı sıra teknolojik yatırımlarımızla da değer katıyoruz. Öyle ki, emlak sektörünü dijitalleştirme görevini üstlenen bir marka olarak teknoloji alanına yaptığımız yatırımlarımızı da artırdık. Hem iş ortaklarımıza hem de son kullanıcılarımıza daha hızlı ve kolay bir deneyim yaşatmak amacıyla ilan girişini 2 dakikaya kadar indirerek ‘Türkiye’nin en hızlı ilan sitesi’ olduk. Akıllı Hat teknolojisiyle Hürriyet Emlak üyesi emlak ofislerinin müşteri kaçırma sorununun önüne geçtik. İlan sayfalarında WhatsApp ikonuna yer verdik ve kullanıcılarımızın tek dokunuşla görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve doküman gönderme gibi hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonların hepsini sunduk. Türkiye’nin en kapsamlı ‘Haritadan Arama’ özelliğini sunduk. Sözleşmeleri dijitalleştirdik. Artık emlak ofisleri tüm sözleşmelerini kurumsal sayfamız hesabından oluşturup saklayabiliyorlar. Ve aylık 25 milyon trafiğimiz ve 10 milyon kullanıcımızla yolumuza devam ediyoruz”

SAYFİYELERE İLGİ SÜRECEK….

Gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Zeynep Tandoğan, şunları söyledi: “Yeni açıkladığımız Nisan Endeksi verilerine baktığımızda hem satılık hem de kiralık konutlarda deniz kenarına bir eğilim var diyebiliriz. Geçtiğimiz yılın haziran ve temmuz aylarında denize kıyısı olan illerdeki satılık konutlar son 5 yılın en yüksek arama hacmine ulaşmıştı. 2021 yılında da bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu bölgelere olan talep de tekrar artışa geçecek. Talep beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor. Pandeminin de etkisiyle bu trendin devam edeceğini, özellikle yaz döneminde fiyatlarda yine artışların süreceğini öngörüyoruz. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere geçtiğimiz hafta TÜİK, Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artışla 95 bin 863 konut satıldı. Ancak Ocak-Nisan 2021 dönemindeki konut satışları geçen yılın aynı periyoduna göre %6,5 azalma gösterdi. Hafta sonu kısıtlamalarının da bunda önemli bir etkisi oldu. Bu daralmanın tam kapanma yaşadığımız Mayıs 2021 döneminde bir kat artmasını bekliyoruz. Ancak kapanma sonrasında yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi kampanyalar söz konusu olursa satışlar yukarı doğru hızla ivme kazanacaktır.”

2006 YILINDA KURULMUŞTU….

2006 yılında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş çatısı altında kurularak çalışmalarına başlayan Hürriyet Emlak, 2018 yılında dünyanın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs’ın da yatırım gücünü arkasına alarak büyümeye devam etti. Başlattığı dijital dönüşümün en büyük adımlarından biri olarak 2021 yılında marka değişimi yaşayarak Hepsiemlak ismiyle yayın hayatına devam etmeye başladı.

Tüm Türkiye’ye yayılan saha ekibi ve 200 kişiden oluşan kadrosuyla hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunmayı ilke edinen marka, web sitesi ve mobil uygulamasıyla hizmet veriyor. Türkiye’de emlak sektörünü dijitalleştirme görevini üstlenerek ilan giriş süresini 2 dakikanın altına indirmeyi ve müşterinin satıcıya ulaşma oranını yüzde 30 artırmayı başaran hepsiemlak, üstün kullanıcı deneyimi, emlak sektörü uzmanlığı, yüksek kalite ve değer odağı ile emlak almak-satmak-kiralamak isteyen herkes için en güvenilir platform olma vizyonuyla hareket ediyor. Emlağa dair A’dan Z’ye kritik bilginin en güvenilir içerik sağlayıcısı olmayı kendine misyon edinen hepsiemlak, en güvenilir ve uzman emlak profesyonellerinin tercih ettiği platform olma yolunda ilerliyor.