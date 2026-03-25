İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği "İlk Evim" konut kredisine ilişkin detaylar merak ediliyor. Kamuoyunda "%1,20 faizli konut kredisi" olarak bilinen modele dair başvuru tarihleri ve şartlar öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, "İlk Evim" konut kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İlk Evim konut Kredisine kimler başvurabilir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
1 İlk evim konut kredisi nedir?
Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik hazırlanan yüzde 1,20 faizli “İlk Evim” konut kredisiyle, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların daha uygun koşullarla konut sahibi olması hedefleniyor.
2 İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı kredi paketinin, 2026’nın ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşacağı tahmin ediliyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve uygulamaya dair detaylar da netleşecek.
3 İlk evim konut kredisi faiz oranı ve ödeme planı
Kredi paketinde faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde olması hedefleniyor. Kredinin kamu bankaları üzerinden kullandırılması ve vade süresinin 180 aya kadar uzatılması planlanırken, ödeme şartlarının da vatandaşın bütçesine uygun şekilde düzenlenmesi öngörülüyor.
4 İlk evim konut kredisine kimler başvurabilir?
İlk evim konut kredisine başvuru şartlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, şu şartları sağlayanların başvuruda bulunabileceği tahmin ediliyor:
- İlk kez konut alacaklar,
- Başvuruda bulunacak kişinin adına kayıtlı konutun olmaması,
- Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek,
- Son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmemiş olması,
- Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla pay sahibi olmamak,
- Belirlenecek olan gelir kriterini karşılamak.
5 İlk Evim konut kredisi hesaplama: 1 milyon TL için geri ödeme planı
1 milyon TL tutarındaki İlk Evim kredisi için yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre, aylık taksit yaklaşık 13 bin 587 TL seviyesinde oluşuyor. Bu koşullarda toplam geri ödemenin ise yaklaşık 2 milyon 445 bin 701 TL’ye ulaştığı hesaplanıyor.