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İstanbul'da 37 adet dükkan kiraya verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 37 adet dükkan kiraya verilecek

06 Kasım 2023 | 14:49
Son Güncellenme: 06 Kasım 2023 | 14:54
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İstanbul'da 37 adet dükkan kiraya verilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetindeki, Bayrampaşa ilçesi, Sağmacılar Mahallesinde bulunan 37 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 22 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü  ile yapılacak.

İlanda "İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 20 Kasım 2023 günü saat 12:00’ye kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir" bilgisi veriliyor. İlanın detayları için tıklayın

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