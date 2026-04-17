İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul çekilişi için geri sayım başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son açıklama, İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için süreci netleştirdi. 17 Nisan 2026 itibarıyla güncel kura takvimi, ödeme planları ve iade süreçlerine dair tüm detaylar kesinleşmiş durumda.
İstanbul Kura Çekimi Ne Zaman?
İstanbul genelindeki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura çekimi için tarih açıklandı:
Kura Tarihi: 25 Nisan 2026, Cumartesi
Katılım: Çekilişin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, noter huzurunda yapılması planlanıyor.
İzleme: Kura çekimi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Kimler Kuraya Katılabilecek?
Başvurusu kabul edilen adaylar; şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve en az üç çocuklu aileler gibi öncelikli kategorilere göre ayrıldı.
Durum Sorgulama: e-Devlet veya TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden "Başvuru Durumu" kontrolü yapan ve başvurusu "Olumlu" olarak değerlendirilen herkes 25 Nisan'daki çekilişe dahil edilecek.
Başvuru Ücreti İadesi Nasıl Alınır?
Kura sonucunda asil veya yedek listede yer alamayan (hak sahibi olamayan) vatandaşlar için iade süreci şöyle işleyecek:
Süre: Kura çekiliş tarihinden (25 Nisan) itibaren 5 iş günü sonra iadeler başlayacak.
Yöntem: Başvuru ücretleri, başvurunun yapıldığı bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) şubelerinden ya da ATM’lerinden geri alınabilecek.
Ödeme Planı ve Konut Fiyatları (1+1 Örneği)
İstanbul'daki projede özellikle dar gelirli vatandaşlar için sunulan 1+1 konut seçeneğinin maliyet tablosu şu şekilde belirlendi:
|Kalem
|Detay
|Konut Satış Fiyatı
|1.950.000 TL
|Peşinat (%10)
|195.000 TL
|Vade Süresi
|240 Ay (20 Yıl)
|Aylık Taksit
|7.313 TL