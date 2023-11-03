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İstanbul Üsküdar'da 40 konut ihaleyle satılacak

Üsküdar Belediyesinden konut satış ihalesi...

03 Kasım 2023 | 12:44
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İstanbul Üsküdar'da 40 konut ihaleyle satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından Kandilli'de 40 adet konut, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre açık artırma usulü ihale ile satılacak.

İhale, 9 Kasım 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Encümen Salonu’nda ve Belediye Encümeni’nce yapılacak. İlanda "Taşınmaz mal satış şartnamesi, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir" bilgisi veriliyor. İlanın detayları için tıklayın

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