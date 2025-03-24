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Kira gelirinde beyanname süresi daralıyor

Geçen yıla ait konut ve iş yeri kira gelirlerinin beyanında süre daralıyor. Mükelleflerin beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyannameler, dijital vergi dairesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden doldurulabiliyor. Belirlenen sürede işlem yapmayanlara usulsüzlük cezası uygulanacak.

24 Mart 2025 | 14:20
Kira gelirinde beyanname süresi daralıyor

Kira gelirlerinde beyanname verme süresi devam ediyor.

Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

TRT’nin haberine göre mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemini” doldurabilecek.

Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

ZAMANINDA VERMEYENLERE CEZA

Vergi mükellefleri, beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek. Ödemeler, anlaşmalı bankalardan veya PTT'den de yapılabilecek.

Beyannamelerini zamanında vermeyenler için özel usulsüzlük cezası kesilecek. 

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SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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