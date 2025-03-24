Kira gelirinde beyanname süresi daralıyor

Kira gelirlerinde beyanname verme süresi devam ediyor.

Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

TRT’nin haberine göre mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemini” doldurabilecek.

Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

ZAMANINDA VERMEYENLERE CEZA

Vergi mükellefleri, beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek. Ödemeler, anlaşmalı bankalardan veya PTT'den de yapılabilecek.

Beyannamelerini zamanında vermeyenler için özel usulsüzlük cezası kesilecek.