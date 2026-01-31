Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesaplarının Limitlerinin Belirlenmesi ve Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine yönelik düzenlemeler yaptığını duyurdu.

Buna göre, tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el - ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

C enerji sınıfına sahip konutlar da artık avantajlı faiz oranı sunulan kredi seçenekleri arasında yer alacak.

İlk konutunu alacak tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler

BDDK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecektir."

Kredi tutarları nasıl belirlenecek?

Böylece yeni düzenlemeyle konutun değeri ve enerji sınıfına göre kredi tutarı farklı oranlarda değerlendirilecek.

Buna göre, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda kredi tutarı konut değerinin yüzde 90’ına kadar çıkabilirken, 5–7 milyon TL aralığındaki konutlarda bu oran yüzde 70–80, 7–10 milyon TL arasındakilerde yüzde 60–70, 10–20 milyon TL bandında yüzde 40–50, 20 milyon TL üzerindeki konutlarda ise yüzde 20–40 aralığında uygulanabilecek.

Kararda, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi oranlarının ise güncellenen oranlar esas alınarak uygulanmayı sürdüreceği ifade edildi.