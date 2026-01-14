EKPSS tercih son günü ne zaman? 2026 EKPSS tercih kılavuzu

2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme süreci, adaylar için kritik bir viraja girdi. ÖSYM tarafından 8 Ocak'ta başlatılan tercih dönemi, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor.
1 EKPSS tercih son günü ne zaman?
Tercih Başlangıç Tarihi: 8 Ocak 2026, Saat 10.30
Tercih Bitiş Tarihi: 19 Ocak 2026, Saat 23.59
Tercih Adresi: İşlemlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Yerleştirme ve Kontenjan Detayları
Kapsam: Bu tercih döneminde kamu kurumlarına toplamda 1.573 engelli personel alımı yapılması beklenmektedir.
Yöntem: Lise, ön lisans ve lisans mezunları EKPSS puanı ile; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları ise kura usulü ile yerleştirilecektir.
Nitelik Kodlarına Dikkat: Adayların tercih edecekleri kadroların karşısında yer alan nitelik kodlarını (mezuniyet alanı, sertifika vb.) dikkatle incelemesi gerekmektedir. Şartları taşımadığınız bir kadroya yerleşmeniz durumunda atamanızın iptal edilebileceğini unutmamalısınız.
Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Tercihlerin 19 Ocak'ta sona ermesinin ardından, yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının son haftası veya Şubat ayının ilk haftası içinde açıklanması öngörülüyor. Sınav (EKPSS) puanıyla atananların sonuçları dijital ortamda ilan edilirken, kura ile yerleşecek adaylar için noter huzurunda bir çekiliş gerçekleştirilecektir.