EKPSS tercih son günü ne zaman? 2026 EKPSS tercih kılavuzu

2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme süreci, adaylar için kritik bir viraja girdi. ÖSYM tarafından 8 Ocak'ta başlatılan tercih dönemi, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor.