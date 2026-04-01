Nisan ayı kira zammı 2026: Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK kira zammı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi Nisan ayı kira artışına kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi, konut ve işyerleri için uygulanacak tavan zam oranını ortaya koyacak.
Kira artış oranı, son 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor ve bu oran kiracılar için üst sınırı belirliyor. Peki, 2026 Nisan kira zammı ne kadar olacak? Kira zammı nasıl hesaplanıyor?
1 Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü enflasyon verisini 3 Nisan 2026 saat 10:00'da açıklayacak. Bu veriyle birlikte Nisan 2026 kira artış oranı netleşmiş olacak.
2 Mart ayı kira artış oranı ne kadardı?
Mart ayında TÜİK 12 aylık ortalaması yüzde 33,39 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu doğrultuda Mart ayında uygulanabilecek kira artışının üst sınırı da yüzde 33,39 olmuştu.
3 Kira zammı nasıl hesaplanıyor?
Kira yenileme dönemlerinde uygulanacak artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan son 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor.
4 Kira zammı hesaplama 2026
Kira zammı şöyle hesaplanıyor:
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira artışı yapılacak tarih: Mart 2026
Artış oranı: Yüzde 33,39
Kira artış tutarı: 10.017,00 TL
Yeni kira bedeli: 40.017,00 TL