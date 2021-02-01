1 Soru 1 Cevap’ta bu hafta Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Yazıcı konuğumuz oldu. Yazıcı pandemide yıldızı parlayan 3 ilde konut satış ve kira fiyatlarındaki değişimleri paylaştı.

1 Soru 1 Cevap’a Ayşegül Pehlivan Sakarya’nın sorularını yanıtlayan Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Yazıcı, bu süreçte Antalya, Muğla ve İzmir’de konuta büyük talep olduğunu söylüyor. ‘Yazlıklar kışlık oldu’ diyen Yazıcı, pandemi sürecinde yıldızı parlayan 3 ilde ilçelere göre konut fiyatlarındaki artışa ilişkin bilgi verdi.

Kiralarda yaşanan artışa da dikkat çeken Yazıcı, şu sorulara yanıt verdi:

-Pandemide en çok tercih edilen 3 ilde arsa ve konut fiyatları ne kadar arttı?

-2021’de hangi şehir ve ilçeler öne çıkacak? 2021’de fiyat artış sürer mi?

-Bu bölgelerde yazlık konut almak ve kiralamak için doğru zaman mı?