Ankaralı Pasifik GYO, İstanbul’a 3 projeyle giriş yapıyor. İkisi Göktürk’te biri Levent’te olan 17 milyar TL değerindeki projeler, üst gelire hitap edecek. Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, bundan sonraki süreçte de İstanbul’da üst segmente hitap eden projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Ankara merkezli Pasifik GYO, İstanbul’da Next Level Country, Next Level Göktürk ve Next Level İstanbul adıyla 17 milyar TL değerinde 3 proje yapacak. Üst gelir gurubuna hitap edecek projelerin satışına sonbaharda başlanması planlanıyor.

Düzenlenen toplantıyla İstanbul’da başlayacakları projeleri hakkında bilgi veren Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Ankara’da edindikleri tecrübelerini üst segment projelerle İstanbul’a taşıdıklarını söylüyor.

2021’in sonunda yaptıkları halka arzdan gelen geliri yeni projelerde kullanacaklarını açıkladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Fiyat artışlarının altı boş değildi hem talep var hem arz azdı, dünyada para bolluğu vardı. Bu paranın gayrimenkule geleceğini öngörüp gayrimenkule yatırım yaptık. Levent’te Jandarma lojmanlarının olduğu araziyi daha önce almıştık. Sonrada Göktürk’te belediyeden arsa satın alarak iki proje daha yatırımı yaptık. Bu hareketlilik öncesi önemli bir yatırımı oldu.”

İstanbul’da üst segmente hitap eden projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Şu anda elimizde olan arsalar dışında yeni arsalar geliyor, değerlendiriyoruz. Bir iki yıl odağımız İstanbul’da olacak sonrasında Ege Bölgesi ile Bodrum ile ilgilenebiliriz, yurtdışı olabilir” diyor.

250 BİN METREKARE ALAN

Göktürk’teki arsalardan birinin 42 diğerinin 36 dönüm olduğunu belirten Erdoğan, Levent’tekiyle birlikte arsaların toplam büyüklüğünün 250 bin metrekareye çıktığını söyledi.

Erdoğan, Göktürk’te ruhsatları hazırlayıp belediyeye verdiklerini, belediyeden ruhsat çıkınca inşaatlara başlayacaklarını vurguladı.

Next Level İstanbul’da ruhsatları olduğunu ancak projeye başlamak lojmanların boşaltılıp kendilerine teslim edilmesini beklediklerini belirten Erdoğan, “Lojmanlar yeni boşaltıldı bizde yıkıma başlayacağız. Next Level İstanbul yüzde 85 konut, yüzde 15 ofis olacak. Yola cepheli kısımda 22 ofis, arkada ise 15 katlı bloklarda 161 konuta yer vereceğiz” diye konuştu.

MERKEZDE VE YEŞİL PROJE OLACAK

İstanbul’un merkezi ve değerli yerinde yemyeşil, kendi başına marka olabilecek bir proje hayata geçireceklerini ifade eden Fatih Erdoğan, şunları söyledi:

“Next Level İstanbul projemizde şehrin merkezinde, coşkulu ve hareketli sosyal yaşamın tam içinde geniş bahçe ve terasları, kendi içinde müstakil yapısı, yeşilin her tonuyla kendi dinginliğinde kalabilen bir proje hazırladık. Next Level İstanbul, İstanbul’un merkezinde lüks segmente hitap eden, her detayın kullanıcının yaşam kalitesini arttıracak şekilde planlandığı sosyal donatılar ile çevrili, ancak korunaklı ve yeşile dokunan bir yaşantı sunacak.”

Next Level Country’de arazinin doğal kotları ile uyumlu, modern tasarım çizgileri barındıran yeni nesil şehir villaları sunacaklarını anlatan Fatih Erdoğan, Next Level Göktürk’te ise pandemi ve yeni dönem kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek inovatif tasarım yaklaşımı ile geliştirilen az katlı, geniş teraslı ve balkonlu dairelerin yer alacağını vurguladı.

SONBAHARDA SATIŞA ÇIKACAK

Göktürk’te yapacakları 160 konutlu Next Level Country’nin ise yarısına şehir villaları yapacaklarını söyleyen Erdoğan, 280 konutluk Next Level Göktürk’te ise az katlı bol teraslı ve şehir ormanı manzaralı konutlar olacağını açıkladı. Sonbaharda satışa çıkması beklenen projelerin tüm etaplarını 3-4 yıl içinde bitireceklerini söyleyen Erdoğan, 3 projeden bugünkü fiyatlarla 17 milyar TL gelir beklediklerini açıkladı.

11 MİLYAR TL’LİK SATIŞ

Ankara’da Emlak Konut GYO’dan hasılat paylaşım modeliyle aldıkları 3 bin 500 üniteli Merkez Ankara projesinde ilk etabın teslim edildiğini anlatan Erdoğan, “İkinci etabın da teslimleri yakında başlayacak. 3’üncü etabın ise inşaatı başlıyor ve daha çok ofis ağırlıklı bir alan olacak. Birinci ve ikinci etapta satışlar tamamlandı. Ankara’da moda bir yatırımı olduk. 4.2 milyar gelir taahhüt etmiştik. Kalan stoklarla bugün ki rayiç fiyatlarla satış değeri toplamı 11 milyar TL’yi buluyor” diye konuştu.

DEMİR FİYATLARI GERİ GELECEK

Fatih Erdoğan, İstanbul’da orta segment ücret dengesi kurulana kadar üst segmente yönelik konut yapacaklarını belirtiyor. Üst segmentin gelirinde düşüş olmadığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye resesyona girmeyecek. Çünkü sıkılaştırma politikaları yok. Burada sıkıntı ücretli kesimde olacak. Buda üst segmentte yönelik projeleri üretmeyi kısa vadede doğru kılıyor” diyor.

Erdoğan, Türkiye’de önce fiyat dengesi, arkasında ücret, sonrasında ise uzun vadeli kredilerin verilmesiyle orta gelir gurubun da konuta alımı imkanı sağlanacağına işaret etti.

Dünyanın enflasyonu baskılamaya geçtiğini bununda bir yıl içinde resesyona doğru bir gidişi getireceğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

“O zaman demir fiyatları geri gidecek. En azından artış baskısından kurtulacak. Şu anda artışlardan dolayı emtiada birazda yüksekten vereyim zarar etmeyeyim korkusu da var.”