Piyalepaşa İstanbul’un yeni etabı Piyalepaşa İstanbul Premium, International Business Awards’ta ‘’Yılın Pazarlama Kampanyası’’ kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görüldü.
Beyoğlu’nun merkezinde konumlanan karma yaşam projesi İstanbul Piyalepaşa Premium; dikkat çeken pazarlama kampanyasıyla bu ödülü almaya hak kazandı.
Piyalepaşa İstanbul Premium’un başarısı, projenin pazarlama stratejisini etkisini uluslararası platformda gözler önüne sererken, Türkiye gayrimenkul sektörünün de küresel ölçekteki gücünü ortaya koyması açısından önem arz ediyor.
International Business Awards’da, bu yıl dünya çapında 3.800’in üzerinde başvuru farklı ülkelerden 250’den fazla üst düzey yönetici tarafından değerlendirildi.
Ödüller, 10 Ekim Cuma günü Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Corinthia Hotel’de düzenlenecek gala gecesinde sahiplerine takdim edilecek.