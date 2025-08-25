Trump şaşırtmadı: "Neden 'aptal' insanlar bundan memnun değil?"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür hamlelerin ülkeye daha fazla istihdam ve gelir sağlayacağını belirtti.

Trump açıklamasında şunları söyledi:

"INTEL İÇİN SIFIR ÖDEME YAPTIM, DEĞERİ YAKLAŞIK 11 MİLYAR DOLAR. Her şey ABD'ye gidiyor. Neden “aptal” insanlar bundan memnun değil? Ülkemiz için böyle anlaşmalar yapmaya devam edeceğim. Ayrıca, ABD ile bu kadar kazançlı anlaşmalar yapan şirketlere de yardım edeceğim. Hisse senedi fiyatlarının yükselmesini, ABD'nin daha da zenginleşmesini izlemek çok hoşuma gidiyor. Amerika için daha fazla iş imkanı!!! Kim böyle anlaşmalar yapmak istemez ki?"

CNBC'nin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Intel hisselerinin satın alınmasıyla 8,9 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirildi. Bu tutarın bir kısmı CHIPS Yasası kapsamındaki hibelerden, kalan kısmı ise güvenli çip üretimine yönelik farklı devlet kaynaklarından karşılanacak.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, söz konusu adımın uzun vadeli bir planın parçası olduğunu söyledi.

Hassett, bu yatırımın ABD’nin bir “egemen varlık fonu” oluşturma hedefiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Trump’ın şubat ayında imzaladığı kararnameyle bu fonun kurulması için ilk adım atılmıştı.

Hassett, ABD hükümetinin şirketlerde büyük hisseler almasının alışılmış bir durum olmadığını ancak geçmişte benzer örneklerin yaşandığını hatırlattı.

Trump, yaptığı açıklamada, bu tür anlaşmaların Amerikan ekonomisini güçlendireceğini savundu. Hassett ise, gümrük vergileriyle birlikte şirketleri üretimi ülkeye taşımaya teşvik eden daha geniş bir stratejinin izlendiğini vurguladı.