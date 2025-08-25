İBB yurtlarına başvurular başladı... Şartlar ve ücretler neler?

İBB yurtlarında öğrenciler için bu yıl sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurt ücretleri ise 2 bin 850 TL (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) olarak açıklandı. Ayrıca, engelli öğrenciler için toplam 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.