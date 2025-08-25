İBB yurtlarına başvurular başladı... Şartlar ve ücretler neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını saat 17:00 itibarıyla açacak. Başvurular ise 28 Ağustos 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular ise İstanbul Senin uygulamasından ve yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
1 YURT SAYISI VE KAPASİTE ARTTI
2021’de açılan İBB Yurtları bu yıl kapasitesini artırmış bulunuyor. 2021’de 3 yurtta 622 öğrenciye ev sahipliği yapılırken, 2024-2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenci barındırıldı. 2025-2026 akademik yılında ise yeni açılan Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile sayı 16’ya yükseldi. Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232 oldu. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ayrıldı.
2 ÜCRETLER VE İMKANLAR NELER OLACAK?
İBB yurtlarında öğrenciler için bu yıl sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurt ücretleri ise 2 bin 850 TL (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) olarak açıklandı. Ayrıca, engelli öğrenciler için toplam 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.
3 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İBB yurtları için aranan başlıca şartlar:
-T.C. vatandaşı olmak,
-İstanbul’daki bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görüyor olmak,
-Ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi,
-Zorunlu staj dışında asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmamak,
-Kamu personeli olmamak,
-30 yaşını doldurmamış olmak,
-Toplu yaşamaya engel teşkil eden sağlık sorununa sahip olmamak.
4 HANGİ YURTLARDA HİZMET VERİLECEK?
2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:
-Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
-Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
-Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
-Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
-Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
-Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
-Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
-Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
-Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
-Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
-Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
-Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
-Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
-Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
-Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
-Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu