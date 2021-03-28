Hürriyet Emlak, Türkiye genelinde son bir ayda en çok hangi semtlerde satılık ve kiralık ev arandığını araştırdı. Araştırmaya göre, satılık konutlar en çok Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca’da arandı. Bağlıca’yı, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Akçay, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Alacaatlı ve Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik takip etti.

İstanbul ve Ankara’deki semtlerin öne çıktığı listede, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Mersin, Samsun ve Antalya gibi denize kıyısı olan illerdeki semtler de ilk 50 arasında yer aldı.

EN ÇOK KİRALIK KONUT ARANAN SEMTLER

En çok kiralık konut aranan semtlere bakıldığında, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Emek ilk sırada yer aldı. Emek’i, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Caferağa, yine Çankaya’daki Yukarı Bahçelievler ve İstanbul’un Bahçelievler ilçesinin merkezi izledi.

İSTANBUL: SATILIKLARDA BEYLİKDÜZÜ, KİRALIKLARDA KADIKÖY

İstanbul’da satılık konutlarda en çok aranan semtlerin başında Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet geliyor. Cumhuriyet’i, sırasıyla Kadıköy’de Suadiye, Sarıyer’de Zekeriyaköy, Kadıköy’de Göztepe, Maltepe’de Altıntepe, Başakşehir’de Bahçeşehir 2. Kısım, Kadıköy’de Bostancı, Beylikdüzü’nde Adnan Kahveci, Eyüpsultan’da Göktürk Merkez ve Kadıköy’de Caferağa takip ediyor.

KADIKÖY CAFERAĞA İLGİSİ

En çok liralık konut aramalarında ise Kadıköy’ün Caferağa semti öne çıkıyor. Caferağa’da son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 29 TL’den 33 TL’ye çıkarak yüzde 13’lük artış kaydetti.

İkinci sırada Bahçelievler Merkez yer alıyor. Bahçelievler Merkez’de kiralık konut fiyatları son bir yılda 21 TL’den 24 TL’ye çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Şişli’nin Mecidiyeköy semtinde kiralar son bir yılda yüzde 16 artarken, ortalama metrekare fiyatları 25 TL’den 29 TL’ye yükseldi.

Beyoğlu’nun Cihangir semtinde ise yüzde 21’lik artış dikkati çekti. Semtte fiyatlar 40 TL’den 48 TL’ye yükseldi.

Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 41 TL’den 65 TL’ye çıktığı Şişli’nin Teşvikiye semtini, 32 TL’den 34 TL’ye yükselen Şişli’nin merkezi takip ediyor.

Şişli’nin Fulya semtinde ise son bir yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 29 TL’den 35 TL’ye çıktı.

Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler’de ise fiyatlar son bir yılda 47 TL’den 68 TL’ye yükseldi.

Bahçelievler’in Siyavuşpaşa semtinde yüzde 20’lik artışla ortalama metrekare fiyatları 15 TL’den 19 TL’ye çıktı.

Listenin 10’uncu sırasında yer alan Kağıthane’nin Ortabayır semtinde son bir yılda kiralık konutların metrekare fiyatları 20 TL seviyesini koruyor.

ANKARA: SATILIKLARDA ETİMESGUT, KİRALIKLARDA ÇANKAYA

Ankara’da en çok satılık konut bakılan semtlerin başında Etimesgut’un Bağlıca semti geliyor. Bağlıca’yı, Çankaya’nın Alacaatlı, Birlik, Yaşamkent, Beytepe, Emek, Mutlukent semtleri, Yenimahalle’de Turgut Özal, yine Çankaya’da Bahçelievler ve Yukarı Bahçelievler takip ediyor.

En çok aranılan kiralık konutlarda ise Çankaya’nın Emek semti öne çıkıyor. Emek’te son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 18 TL’den 20 TL’ye çıktı.

Emek’i, Çankaya’nın Bahçelievler semti izliyor. Bahçelievler’de fiyatlar son bir yılda 15 TL’den 18 TL’ye çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler semtinde ise kiralar son bir yılda yüzde 6 artarak ortalama metrekare fiyatları 17 TL’den 18 TL’ye yükseldi.

Çankaya’nın İşçi Blokları semtindeki artış yüzde 18. Semtte fiyatlar 15 TL’den 18 TL’ye yükseldi.

Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 11 TL’den 16 TL’ye çıktığı Çankaya’nın Birlik semtini, yüzde 9 artışla fiyatların 14 TL’ye yükseldiği Çankaya’nın Ayrancı semti takip ediyor.

Altındağ’ın Aydınlıkevler semtinde ise son bir yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 9 TL seviyesini koruyor. Çankaya ilçesine bağlı Çamlıtepe’de ise fiyatlar son bir yılda 12 TL’den 11 TL’ye geriledi.

Çankaya’nın Alacaatlı semtinde yüzde 36’lık artışla ortalama metrekare fiyatları 16 TL’den 22 TL’ye çıktı.

Listenin 10’uncu sırasında yer alan Çankaya’nın merkezinde ise son bir yılda fiyatlar 18 TL’den 25 TL’ye yükseldi.

İZMİR: SATILIKLARDA ÇEŞME, KİRALIKLARDA BORNOVA

İzmir’de en çok satılık konut aranan semtlerin başında Çeşme’nin Alaçatı semti geliyor. Alaçatı’yı, Menderes’te Çukuraltı, Karşıyaka’da Bostanlı, Dikili’de Çandarlı, Foça’da Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka’da Şemikler, Dikili’de Salihler, Seferihisar’da Orhanlı ve Bornova’da Erzene ve Kazımdirik semtleri takip ediyor.

En çok kiralık konut aramalarında ise Bornova’nın Kazımdirik semti öne çıkıyor. Kazımdirik’te son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 20 TL’den 17 TL’ye indi. Kazımdirik’i, Çeşme’nin Alaçatı semti izliyor.

Üçüncü sırada yer alan Karşıyaka’nın Bostanlı semtinde ise kiralar son bir yılda yüzde 18 artarak ortalama metrekare fiyatları 21 TL’ye yükseldi.

Bornova’nın Erzene semtinde fiyatlar 16 TL’den 17 TL’ye çıktı.

Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 15 TL’den 18 TL’ye çıktığı Buca’nın Adatepe semtini, fiyatı 24 TL’den 30 TL’ye yükselen Konak’ın Alsancak semti takip ediyor.

Balçova’nın Fevzi Çakmak semtinde son bir yılda kiralık konutlar 17 TL ortalama metrekare fiyatı üzerinden alıcı buluyor.

Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir’de ise fiyatlar son bir yılda 25 TL’den 26 TL’ye çıktı.

Balçova’nın Korutürk semtinde yüzde 43’lük artışla ortalama metrekare fiyatları 17 TL’den 25 TL’ye yükseldi.

Listenin 10’uncu sırasında yer alan Konak’ın Güzelyalı semtinde ise son bir yılda fiyatlar 15 TL’den 19 TL’ye çıktı.

SİTEDE YAŞAMAK İSTEYENLER…

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, satılık konutta en çok tercih edilen semtlere ilişkin şunları kaydetti:

ANKARA EMLAK YORUMLARI

“Ankara’nın en çok tercih edilen semtlerini ele aldığımızda, ilk sırada Etimesgut ilçesine bağlı olan Bağlıca’yı görüyoruz. Bağlıca, son 5 yıldır yeni yapılaşmanın arttığı bir bölge. Semte giriş çıkış yollarının çok şeritli hale getirilmesi ve ulaşım alternatiflerinin çoğalması bölgeye olan ilgiyi artırdı. Çankaya’ya bağlı Alacaatlı ve Yaşamkent semtleri ise son yıllarda yeni konut projelerinin arttığı yerler. Site içerisinde yaşamak isteyen Ankaralılar genellikle bu iki semti tercih ediyor. Alacaatlı, Çayyolu’na çok yakın bir bölge. Fakat fiyatları Çayyolu’na kıyasla daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Beytepe de yine Ankara’daki yeni konut alanlarından bir diğeri. Birlik ise daha eski konutların yer aldığı bir semt fakat tercih edilme nedeni, Ankara’nın iki büyük ilçesi olan Çankaya ve Mamak’ın ortak noktasında yer alması ve çok merkezi bir semt olması. Tüm bu semtlerde son bir yılda satılık konut fiyatlarının yüzde 30 ila 60 arasında artması da zaten talebin yüksekliğini gözler önüne seriyor.”

İSTANBUL EMLAK YORUMLARI

Tandoğan, İstanbul’da en çok öne çıkan Beylikdüzü’ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nin, uygun fiyata satılık ev almak isteyenler için çok fazla potansiyel barındırdığını belirterek, “İstanbul’un en çok ilgi gören ikinci semti olan Suadiye, İstanbul’un hem denize yakınlığıyla hem de sakinliğin ve sosyal hayatın bir arada olmasıyla en çok beğenilen semtlerinden biri. Ulaşımın da kolay olduğu merkezi bir lokasyon olmasından dolayı her zaman tercih sebebi. Zekeriyaköy ise özellikle pandemi döneminde doğaya yakın olmak isteyen İstanbulluların ilgi alanı haline geldi.” ifadelerini kullandı.

AKÇAY, ALTINOLUK, KÜÇÜKKÖY, GÜVERCİNLİK, YALIKAVAK, AKBÜK…

Balıkesir Akçay’ın, Türkiye’nin en çok tercih edilen üçüncü semti konumunda olduğunu vurgulayan Tandoğan, “Akçay’ın fiyatları hala diğer yazlık bölgelerimize göre uygun. Doğa harikası olan Akçay, son dönemde Balıkesirliler dışında tüm Türkiye’de yazlık arayışı olanlar tarafından tercih ediliyor. Altınoluk ise bol oksijen oranıyla öne çıkan bir diğer yazlık bölgemiz. Yabancıların özellikle Altınoluk’a ilgisi çok yüksek. Küçükköy ise özellikle pandemi ile birlikte doğal yaşama ilgi arttığından dolayı daha çok tercih edilmeye başlandı. Sıralamada başlarda yer alan diğer semtler arasında Bodrum Güvercinlik, Yalıkavak ve Didim Akbük’ü görüyoruz. Bu da geçtiğimiz bir yılda yazlık evlere olan talebin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.” değerlendirmesinde bulundu.