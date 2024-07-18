Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklikle proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) kurulmasının önü açıldı. Artık bu fonlar topraktan gayrimenkul projesine yatırım yapabilecekler.

Resmi Gazete’de 17 Temmuz 2024 tarihli olarak yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile şimdiye kadar gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemeyen fonlar, artık kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabilecek. Gayrimenkul projelerinin, toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olması zorunlu olacak. Tapuda fon adına tescil edilen arsalar üzerinde en geç 3 yıl içinde gayrimenkul projelerinin inşaatına başlanacak.

ETKİLERİ NASIL OLACAK?



Yeni düzenlemeyi değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Ekonomi yönetiminin aldığı kararla SPK’nın hayata geçirdiği bu yeni düzenlemede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu düzenleme sayesinde konut piyasasına yönelen likidite artacak, piyasanın şeffaflığı gelişecek ve özellikle İstanbul gibi bölgelerde kentsel dönüşüm hızlanacaktır. Bunun yanında mevzuat değişikliği sonrasında nitelikli yatırımcıların değerlendirebileceği fon sayısı ve çeşitliliği de artacaktır. Bu da, GYF piyasasının büyümesini hızlandıracaktır” açıklamasını yaptı.



