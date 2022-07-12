İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLER

İzmir: Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 liradan başlıyor. Başvurular 18 Temmuz’da başlayacak.

Kırıkkale: Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin lira olacak. 18-29 Temmuz arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 1.540 liradan başlıyor.

Kocaeli: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin liradan, taksit tutarı 2.596 liradan başlıyor.

Sivas: Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 2+1 ve 3+1 nitelikli 247 konut satışa sunuldu. Konutların fiyatı 408 bin liradan taksitler ise 1.533 liradan başlayacak.

Uşak: Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 liradan başlıyor.