TOKİ Türkiye genelinde 24 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplam 3 bin 151 konutu satışa sunuyor. 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Kura ile yapılacak satışlara başvurular 18 Temmuz’da başlayacak. Peki, TOKİ konutları için başvuru şartları neler? Fiyatlar ne kadar? İşte detaylar…
Kura ile yapılacak satışlarda başvuru yapanlar 10, 12,15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.
Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Milliyet’in haberine göre başvuru şartları şöyle:
Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.
Başvuru yapanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi’nden konut satın almamış olması gerekiyor.
Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.
İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLER
İzmir: Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 liradan başlıyor. Başvurular 18 Temmuz’da başlayacak.
Kırıkkale: Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin lira olacak. 18-29 Temmuz arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 1.540 liradan başlıyor.
Kocaeli: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin liradan, taksit tutarı 2.596 liradan başlıyor.
Sivas: Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 2+1 ve 3+1 nitelikli 247 konut satışa sunuldu. Konutların fiyatı 408 bin liradan taksitler ise 1.533 liradan başlayacak.
Uşak: Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 liradan başlıyor.
Şanlıurfa: Satışa sunulan 125 konut fiyatı 412 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise 2.062 liradan başlıyor.
Iğdır: Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin lira, taksitleri ise 1.928 liradan başlıyor.
Kilis: Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin liradan başlarken taksitler ise 1.482 liradan başlayacak.
Kütahya: Merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 1.906 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin lira.
Siirt: Şehir genelinde 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin liradan taksitler 1.649 liradan başlıyor.
Çorum: 139 konuta vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecekler.
Bursa: 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 liradan başlayan taksitlerle satılacak.
Elazığ: 11 konutun fiyatı 441 bin liradan başlarken taksitler 1.656 liradan başlıyor.
Hatay: Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatları 410 bin liradan başlıyor. Taksitler 2.052 liradan başlayacak.
Gaziantep: Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konut fiyatı 444 bin liradan başlıyor. Taksitleri 2.221 liradan başlıyor.
Karaman: Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin lira, taksitleri ise 2.200 liradan başlıyor.
Yozgat: Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin liradan başlarken taksitler ise 2.239 liradan başlayacak.
Konya: Akören projesinde 3 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 1.442 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 384 bin liradan başlayacak.
Aksaray Ağaçören, Bolu Seben, Çankırı Şabanözü, Erzincan Tercan, Tekirdağ Çorlu ve Van Tuşba projelerinde ise birer adet konut satışta olacak.
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