Yeni haftada küresel piyasaların odağında ne var?

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve henüz sonuçlanmayan müzakereler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, sürece yönelik çalkantılı haber akışı petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak pay piyasalarını baskılıyor.

Geçen hafta müzakerelerin tekrar başlayıp başlamayacağına yönelik haber akışı küresel risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken, haftanın son işlem gününde ABD tarafından gelen müzakerelerin tekrar başlatılması adımı piyasalardaki toparlanmayı destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Leavitt, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.

Fed'in faiz kararı piyasaların odağında

Öte yandan, gelecek hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinde etkili oluyor.

Jeopolitik gerilimlerin odakta olduğu süreçte Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de Fed'in gelecek döneme ilişkin yol haritasına ışık tutması öngörülüyor.

Öte yandan, söz konusu faiz kararının alınacağı Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Jerome Powell'ın görev süresi dolmadan önce yapacağı son toplantı olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Fed'in faiz kararıyla aynı gün para politikası kararlarını açıklayacak Kanada Merkez Bankasının da politika faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor.

New York borsası karışık bir seyir izledi

New York borsasında geçen hafta Orta Doğu'dan gelen çalkantılı haber akışı ve yükselen petrol fiyatlarıyla karışık bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 düştü.

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan artışla haftayı yüzde 4,30'dan tamamladı.

Dolar endeksi haftayı yüzde 0,4 yükselişle 98,5 seviyesinde tamamlarken, Brent petrolün varili ise yüzde 13,5 yükselişle 100,2 dolardan haftayı kapattı.

Altın fiyatları ise 3 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı düşüşle tamamladı. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,6 değer kaybıyla 4 bin 708 dolardan kapattı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,5 yükselişle 75,7 dolardan işlem gördü.

ABD'de gelecek hafta pazartesi Dallas Fed imalat endeksi, salı New York Fed tüketici güven endeksi, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın basın toplantısı, perşembe çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve büyüme, cuma imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa'da gelecek hafta ECB ve BoE'nin faiz kararları takip edilecek

Avrupa borsalarında geçen hafta negatif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere'de BoE'nin de politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor.

ECB ve BoE'nin ileride izlenecek yol haritasında enerji fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağı tahmin edilirken, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın enerji enflasyonunda büyük bir yükselişe yol açması halinde faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamalara dahil olması bekleniyor.

Orta Doğu'ya yönelik haber akışının yanı sıra bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulü konusunda uzlaşıya vardı.

Kurumsal tarafta ise Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Jet yakıtı fiyatının Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana iki katına çıktığı anımsatılan açıklamada, yeni yaklaşım doğrultusunda, ilk etapta günlük 120 uçuş iptalinin uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,7, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,2 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,5 düştü.

Gelecek hafta çarşamba Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon, perşembe Avrupa'da ECB ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı, cuma İngiltere'de imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Cuma günü Almanya, İtalya ve Fransa'da resmi tatil nedeniyle işlemler gerçekleştirilmeyecek.

Asya'da BoJ'un kararını izlenecek

Asya tarafında geçen hafta Orta Doğu'daki müzakere sürecine yönelik belirsizliklere karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişlerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta Japonya ve Güney Kore borsalarında kırılan rekorlar öncülüğünde Asya piyasalarında dirençli bir duruş öne çıkarken, gelecek hafta gözler bölgenin en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararına çevrildi.

Japonya'da ekonomik görünüm ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faiz artırımından kaçınması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un gelecek hafta politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankaya yönelik faiz artırım tahminleri için haziran ayı öne çıkıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,5 ile beklentileri geride bırakırken, şubat ayına göre hızlandığı görüldü. Ülkede, çekirdek TÜFE de mart ayında yüzde 1,8 artarak öngörüleri aştı.

Analistler, ülkede enflasyonun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 hedefinin altında olduğuna dikkati çekerken, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarına yansımasıyla gelecek dönemde fiyat artışlarını hızlandırabileceğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü.

Gelecek hafta salı Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve işsizlik oranı, perşembe Japonya'da sanayi üretimi ve Çin'de imalat sanayi PMI, cuma Japonya'da Tokyo enflasyonu takip edilecek.

Japonya'da salı günü, Hong Kong ve Çin'de cuma günü piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

TCMB politika faizini sabit tuttu

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,23 düşüşle 14.409,07 puandan kapandı.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

Ayrıca, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artarak 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,0010'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri ile TCMB'nin PPK toplantı özeti takip edilecek.

Borsa İstanbul, 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.