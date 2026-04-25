Bakan Işıkhan açıkladı: Engelli ve eski hükümlülere 187,4 milyon liralık hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik destek programı kapsamında bu yılın mart-nisan döneminde 352 projeye toplam 187,4 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, destek programı için üçüncü dönem başvurularının bugün itibarıyla başladığını, son başvuru tarihinin ise 11 Mayıs 2026 olduğunu da duyurdu.

Yılın ilk iki ayında 440 projeye destek verildi

Bakan Vedat Işıkhan, 2026 yılının ilk iki ayında 440 projeye toplam 231,8 milyon tahsis edildiğini de hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatımızı güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarımızı sürdürüyoruz.

Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı işyerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz.

Bu yılın ilk 2 ayında 440 proje için toplam 231.8 milyon TL tahsis etmiştik. Mart ve Nisan aylarını kapsayan 2. dönemde ise 352 projeye toplamda 187.4 milyon TL hibe desteği sağladık.🤝

🗓Ayrıca; üçüncü dönem başvurularını bugün itibarıyla başlattık. Son başvuru tarihi 11 Mayıs