TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, saat kaçta? Afyon TOKİ kurası canlı izleme

2-8 Şubat 2026 kura takviminin açıklanmasıyla birlikte bugün Afyonkarahisar genelinde inşa edilecek 4 bin 370 konutun hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda düzenlenen kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
1 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi saat kaçta?
TOKİ'nin Afyonkarahisar genelinde gerçekleştireceği büyük kura çekimi için geri sayım sona erdi. Bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacak olan çekilişle birlikte, toplam 4 bin 370 konutun yeni sahipleri belirleniyor.
TOKİ Afyonkarahisar Kura Çekimi ve Canlı Yayın Bilgileri
Mekan: Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu.
İzleme: Kura anlık olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.
Sonuçlar: Noter onaylı listeler gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinde ve e-Devlet sisteminde (T.C. kimlik numarası ile sorgulama) erişime açılacak.
İlçe Bazlı Öne Çıkan Kontenjanlar
Afyonkarahisar'ın pek çok noktasına yayılan bu projede, kontenjanların bir kısmı şu şekilde dağılıyor:
Merkez ve Beldeler: Toplamda 1.500'e yakın konut (Merkez 900, Kocatepe 110 vb.)
Emirdağ: 200 konut
Sandıklı: 190 konut
Şuhut: 150 konut
Bolvadin ve Sinanpaşa: 100'er konut
Bu çekilişle birlikte hem 2+1 hem de 3+1 daireler için asil ve yedek hak sahipleri netleşmiş olacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.