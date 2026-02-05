ARA
TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesinde Afyonkarahisar için beklenen gün geldi. Peki TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, saat kaçta? Afyon TOKİ kurası canlı izleme


2-8 Şubat 2026 kura takviminin açıklanmasıyla birlikte bugün Afyonkarahisar genelinde inşa edilecek 4 bin 370 konutun hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda düzenlenen kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.  

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi saat kaçta?

TOKİ'nin Afyonkarahisar genelinde gerçekleştireceği büyük kura çekimi için geri sayım sona erdi. Bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacak olan çekilişle birlikte, toplam 4 bin 370 konutun yeni sahipleri belirleniyor. 

TOKİ Afyonkarahisar Kura Çekimi ve Canlı Yayın Bilgileri

Mekan: Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu.

İzleme: Kura anlık olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.

Sonuçlar: Noter onaylı listeler gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinde ve e-Devlet sisteminde (T.C. kimlik numarası ile sorgulama) erişime açılacak.

İlçe Bazlı Öne Çıkan Kontenjanlar

Afyonkarahisar'ın pek çok noktasına yayılan bu projede, kontenjanların bir kısmı şu şekilde dağılıyor:

Merkez ve Beldeler: Toplamda 1.500'e yakın konut (Merkez 900, Kocatepe 110 vb.)

Emirdağ: 200 konut

Sandıklı: 190 konut

Şuhut: 150 konut

Bolvadin ve Sinanpaşa: 100'er konut

Bu çekilişle birlikte hem 2+1 hem de 3+1 daireler için asil ve yedek hak sahipleri netleşmiş olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
