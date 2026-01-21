TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Amasya kura çekimi canlı nereden izlenir?

Amasya'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek büyük gün geldi çattı.Yarın (22 Ocak 2026 Perşembe) gerçekleştirilecek çekilişle, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin Amasya ayağındaki hak sahipleri belirlenecek.
Yatay mimari esasıyla inşa edilecek olan bu modern yuvalar için kura çekimine dair tüm önemli detaylar şu şekildedir:
Amasya TOKİ Kura Çekimi Detayları
Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe
Saat: 13.00
Mekan: Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu
Canlı Yayın: Çekiliş anbean TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda naklen yayınlanacaktır.
İlçe Bazlı Konut Dağılımı
Amasya genelinde toplam 2.601 konut hak sahiplerini bulacak. Dağılım ise şu şekilde:
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez
|2.100
|Merzifon
|150
|Göynücek
|126
|Gümüşhacıköy
|100
|Suluova
|80
|Hamamözü
|45
Kura Sonucu Sorgulama Yöntemleri
Çekiliş tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek listeleri şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaranızla anlık sorgulama yapabilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden Amasya projelerini seçerek isim listelerine (PDF) ulaşabilirsiniz.
Önemli Hatırlatma: Kura sonucunda "Asil" olarak seçilseniz dahi, başvuru şartlarını (gelir sınırı, mülkiyet durumu, ikamet süresi vb.) karşıladığınızın teyit edilmesi için sözleşme aşamasında belgeleriniz tekrar incelenecektir.