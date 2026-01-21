ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Amasya kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Amasya kura çekimi canlı nereden izlenir?

Amasya'da 2.601 ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Peki TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Amasya kura çekimi canlı nereden izlenir?


TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Amasya kura çekimi canlı nereden izlenir?

Amasya'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek büyük gün geldi çattı.Yarın (22 Ocak 2026 Perşembe) gerçekleştirilecek çekilişle, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin Amasya ayağındaki hak sahipleri belirlenecek.

Yatay mimari esasıyla inşa edilecek olan bu modern yuvalar için kura çekimine dair tüm önemli detaylar şu şekildedir:

Amasya TOKİ Kura Çekimi Detayları

Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe

Saat: 13.00  

Mekan: Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu

Canlı Yayın: Çekiliş anbean TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda naklen yayınlanacaktır.

İlçe Bazlı Konut Dağılımı

Amasya genelinde toplam 2.601 konut hak sahiplerini bulacak. Dağılım ise şu şekilde:

İlçeKonut Sayısı
Merkez2.100
Merzifon150
Göynücek126
Gümüşhacıköy100
Suluova80
Hamamözü45

Kura Sonucu Sorgulama Yöntemleri

Çekiliş tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek listeleri şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaranızla anlık sorgulama yapabilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden Amasya projelerini seçerek isim listelerine (PDF) ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Kura sonucunda "Asil" olarak seçilseniz dahi, başvuru şartlarını (gelir sınırı, mülkiyet durumu, ikamet süresi vb.) karşıladığınızın teyit edilmesi için sözleşme aşamasında belgeleriniz tekrar incelenecektir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL