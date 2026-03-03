"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara için beklenen büyük gün geldi. Bugün, 3 Mart 2026 Salı, başkent genelinde inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirleniyor.
Ankara için büyük heyecan başladı! Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.30 itibarıyla on binlerce Ankaralıyı ev sahibi yapacak dev kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bu özel törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bizzat katılarak eşlik edecek.
Kura sürecini takip edecek vatandaşlar için kritik bilgiler şu şekilde:
Canlı Yayın ve Takip Kanalları
Saat: 13.30 (Kura çekimi bu saat itibarıyla başlıyor).
İzleme Platformları: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş anlık ve canlı olarak yayınlanacak.
Noter Denetimi: Tüm çekilişler noter huzurunda yapılarak şeffaflık en üst düzeyde tutulacak.
Ankara'daki dev konut hamlesinde ilçelere göre dağılım netleşti. 3 Mart 2026 (bugün) çekilecek kuralar ile toplamda 31 bin 73 konutun hak sahibi belirleniyor. Özellikle merkez ilçelerdeki yoğunluk dikkat çekerken, çevre ilçelerde de ciddi bir kontenjan ayrılmış durumda.
Merkez ve Sincan Bölgesi (En Yüksek Kontenjan)
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)
|21.780
|Sincan Temelli
|4.000
Diğer İlçelerdeki Dağılım
|İlçe
|Konut Sayısı
|İlçe
|Konut Sayısı
|Polatlı
|1.500
|Beypazarı
|750
|Çubuk
|500
|Elmadağ
|500
|Kahramankazan
|300
|Şereflikoçhisar
|200
|Çamlıdere
|200
|Nallıhan
|200
|Akyurt
|150
|Ayaş
|150
|Haymana
|150
|Kalecik
|150
|Kızılcahamam
|150
|Güdül
|142
|Bala
|110
|Nallıhan Çayırhan
|100
|Evren
|41
Kura Sonrası Süreç Hakkında Bilgi
Bugünkü çekilişle ismi belirlenen şanslı vatandaşlar için süreç şu şekilde devam edecek:
Sorgulama: Çekiliş sonuçları anlık olarak e-Devlet (TOKİ Kura Sonuç Sorgulama) sistemine yansıtılacak.
Sözleşme Aşaması: Hak sahipleri, projenin müşavir firması ve ilgili banka (Halkbank veya Ziraat Bankası) aracılığıyla sözleşme imzalamaya davet edilecek.
İnşaat ve Teslim: Konutların inşaat süreci TOKİ'nin resmi takvimine göre ilerleyecek ve tamamlandığında anahtar teslimleri gerçekleştirilecek.
Teslimat Takvimi Detayları
Deprem Bölgesi: Öncelikli olan deprem bölgesindeki konutların ilk teslimatlarının bu yıl (2026) içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Ankara ve Diğer İller: Ankara'daki 31 bin 73 konut dahil olmak üzere, deprem bölgesi dışındaki illerde inşa edilecek sosyal konutların teslimatlarına Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.
İnşaat Süreci ve Ödeme Koşulları
İnşaat Başlangıcı: Ankara'daki projelerin birçoğunda ihale süreçleri tamamlanmış olup, inşaat çalışmalarına eş zamanlı olarak başlanmış durumda.
Ödeme Avantajları: Hak sahipleri, konutlarını %10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla, uygun taksitlerle ödeme kolaylığına sahip olacaklar.
Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde planlanmaktadır (ancak sözleşme detaylarına göre farklılık gösterebilir).