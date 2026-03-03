Ankara için büyük heyecan başladı! Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.30 itibarıyla on binlerce Ankaralıyı ev sahibi yapacak dev kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bu özel törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bizzat katılarak eşlik edecek.

Kura sürecini takip edecek vatandaşlar için kritik bilgiler şu şekilde:

Canlı Yayın ve Takip Kanalları

Saat: 13.30 (Kura çekimi bu saat itibarıyla başlıyor).

İzleme Platformları: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş anlık ve canlı olarak yayınlanacak.

Noter Denetimi: Tüm çekilişler noter huzurunda yapılarak şeffaflık en üst düzeyde tutulacak.

