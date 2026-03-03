Şubat ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu.

Peki, şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?