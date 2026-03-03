ARA
  Şubat ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Şubat ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Şubat ayında tüketici fiyatlarında en sert yükselişin taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde, en belirgin düşüşün ise yurt dışı uçak biletlerinde yaşandığını ortaya koydu. Peki, geçen ay fiyatı en çok artan ve en fazla gerileyen diğer kalemler hangileri oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu.

Peki, şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Peki, şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Şubatta fiyatları en çok artan ürünler hangileri oldu?

Şubatta fiyatları en çok artan ürünler hangileri oldu?

Şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle hesaplandı:

Taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (Domates, biber, salatalık, kabak vb.)

Taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (Domates, biber, salatalık, kabak vb.)

Yüzde 33,04

Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri

Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri

Yüzde 21,57

Diğer sütler ve krema

Diğer sütler ve krema

Yüzde 16,67

Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar

Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar

Yüzde 16,42

Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler

Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler

Yüzde 15,51

Çiğ ve tam yağlı süt

Çiğ ve tam yağlı süt

Yüzde 15,4

Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler

Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler

Yüzde 14,7

Yoğurt ve benzeri ürünler

Yoğurt ve benzeri ürünler

Yüzde 14,09

Taze turunçgiller

Taze turunçgiller

Yüzde 12,77

Yağı alınmış süt

Yağı alınmış süt

Yüzde 12,39

Şubatta fiyatı en fazla azalan ürünler hangileri oldu?

Şubatta fiyatı en fazla azalan ürünler hangileri oldu?

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle listelendi:

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı

-32,4

Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler

Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler

-16,64

Kadın ve kız çocuk giysileri

Kadın ve kız çocuk giysileri

-6,79

Erkek ve erkek çocuk giysileri -5,66

Erkek ve erkek çocuk giysileri -5,66

-5,66

Bebek giysileri (0-2 yaş)

Bebek giysileri (0-2 yaş)

-5,48

Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları

Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları

-4,64

Elektrik

Elektrik

-3,74

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı

-3,69

Kadın ayakkabıları

Kadın ayakkabıları

-3,54

Yumurtalar

Yumurtalar

-3,53
 
