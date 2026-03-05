TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ çekilişi canlı nasıl izlenir?

İzmirli binlerce ailenin büyük bir heyecanla beklediği an geldi. TOKİ, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İzmir genelinde inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura takvimini netleştirdi.
İzmir Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’den gelen resmi bilgilere göre:
Kura Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2026 Cuma (Yarın)
Kura Saati: 15.00 itibarıyla başlayacak.
Kura Yeri: Çekilişlerin bir kısmı Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi canlı olarak yapıldıktan ve noter onayından geçtikten sonra sonuçlar iki ana kanal üzerinden paylaşılacak:
e-Devlet: "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek listeye girip girmediğinizi öğrenebilirsiniz.
Canlı Yayın: Çekilişi anlık olarak TOKİ YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.
İlçe İlçe Konut Dağılımı ve İsim Listesi
İzmir genelindeki 11 ilçede yapılacak 21 bin 20 konutun büyük bir kısmı merkez ilçelere ayrılmış durumda. En fazla kontenjan 15.000 konut ile Menemen (Merkez) projesinde yer alıyor.
İsim Listesi: Çekilişe katılmaya hak kazananların (başvurusu kabul edilenlerin) tam listesi TOKİ’nin resmi web sitesinde (talep.toki.gov.tr) yayımlandı. Kimlik numaranızla listede olup olmadığınızı önceden kontrol edebilirsiniz.
Yarın (6 Mart) TOKİ İçin Kritik Bir Gün
Takvime göre yarın TOKİ iki önemli işlemi aynı anda yürütecek:
Saat 10.00: Ankara kura çekiminde hata tespit edilen 270 konut için telafi kurası.
Saat 15.00: İzmir genelindeki 21 bin 20 konut için dev kura başlangıcı.
Küçük Bir Tavsiye: Yarınki yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde yavaşlamalar olabilir. Sonuçları doğrudan toki.gov.tr üzerindeki duyurular kısmından da PDF listesi olarak kontrol edebilirsiniz.