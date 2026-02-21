TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Merinos Salonu'nda saat 14:00'te başlayan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.
Bursa'da heyecanla beklenen kura süreci tamamlandı. TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bursa genelinde inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahipleri, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.
Çekilişin sona ermesinin ardından asil ve yedek isim listeleri resmi sistemlere yüklendi.
Kura Sonucu Sorgulama Ekranları
Hak sahipliği durumunuzu iki ana kanal üzerinden anlık olarak kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı:
turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
"Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak sonucunuzu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) görebilirsiniz.
TOKİ Resmi İnternet Sitesi:
toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayın.
Buradan il/ilçe seçimi yaparak veya doğrudan T.C. Kimlik Numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca tüm isim listeleri PDF formatında da bu platformda yayımlanmaktadır.
Bursa İlçe Kontenjan Hatırlatması
Bugün gerçekleştirilen çekilişle şu bölgelerdeki hak sahipleri netleşti:
Nilüfer, Gürsu, Kestel, Karacabey (Merkez Projeleri)
İnegöl, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Yenişehir
Mudanya, İznik, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Yenice
Hak Sahiplerini Bekleyen Süreç
Kura sonucunda adınız asil olarak çıktıysa; TOKİ’nin ilan edeceği takvim dahilinde ilgili banka şubelerine (Halkbank veya Ziraat Bankası) giderek sözleşme imzalama ve peşinat ödeme sürecine başlayacaksınız.
Not: Kurada ismi çıkmayan adayların başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yaptıkları banka kanalıyla iade edilecektir.
Anadolu İlleri Konut Fiyat ve Taksit Tablosu
|Konut Tipi
|Metrekare
|Toplam Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Aylık Taksit
|Vade
|1+1 Daire
|~50-55 m²
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|6.750 TL
|240 Ay
|2+1 Daire (Küçük)
|65 m²
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|8.250 TL
|240 Ay
|2+1 Daire (Büyük)
|80 m²
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|9.938 TL
|240 Ay
Ödeme Planının Önemli Detayları
Peşinat Kolaylığı: Konut bedelinin sadece %10'u peşin alınarak, geri kalan tutar uzun bir zamana yayılıyor.
Vade Süresi: Toplamda 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunularak aylık ödeme yükü hafifletiliyor.
Taksit Artışları: TOKİ sosyal konutlarında taksitler genellikle her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre güncellenmektedir. Bu durum, ödemelerin yıllar içinde enflasyon karşısında erimesini sağlasa da taksit miktarının sabit kalmayacağı anlamına gelir.