TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

Bursa'da heyecanla beklenen kura süreci tamamlandı. TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bursa genelinde inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahipleri, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Çekilişin sona ermesinin ardından asil ve yedek isim listeleri resmi sistemlere yüklendi.

Kura Sonucu Sorgulama Ekranları

Hak sahipliği durumunuzu iki ana kanal üzerinden anlık olarak kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı:

turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

"Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak sonucunuzu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) görebilirsiniz.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi:

toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayın.

Buradan il/ilçe seçimi yaparak veya doğrudan T.C. Kimlik Numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca tüm isim listeleri PDF formatında da bu platformda yayımlanmaktadır.