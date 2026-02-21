BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuç tarihi

Bireysel Değerlendirme Süreci Hakkında

6 Nisan'da başlayacak olan bireysel değerlendirme süreci oldukça uzun bir dönemi (yaklaşık 2.5 ay) kapsıyor. Her öğrenciye özel bir randevu günü ve saati verilecek.

Zihinsel alanda zekâ testleri uygulanırken,

Resim ve müzik alanlarında ise öğrencilerin performansları ve yaratıcılıkları komisyon huzurunda değerlendirilecek.