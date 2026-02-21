ARA
  BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuç tarihi

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuç tarihi

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2026 ön değerlendirme süreci bugün (20 Şubat 2026) itibarıyla başarıyla tamamlandı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuç tarihi

15 Aralık'tan bu yana yeteneklerini sergileyen binlerce öğrenci ve onların heyecanlı aileleri için şimdi en kritik aşamaya gelindi: Sonuçların ilanı.

BİLSEM 2026 tanılama ve yerleştirme sürecinde en yoğun aşama olan ön değerlendirmeler bugün itibarıyla geride kaldı.  

BİLSEM 2026 Kritik Tarihler Çizelgesi

AşamaTarihNotlar
Ön Değerlendirme Sonu20 Şubat 2026Bugün itibarıyla sınavlar tamamlandı.
Sonuçların İlanı27 Şubat 20262. aşamaya geçecek öğrenciler belli olacak.
Giriş Belgeleri30 Mart 2026e-Okul üzerinden yayımlanacak.
Bireysel Değerlendirme6 Nisan - 19 Haziran 2026Zihinsel, resim veya müzik alanında mülakatlar.
Kesin Sonuçlar3 Temmuz 2026BİLSEM'e yerleşenler ilan edilecek.
Kayıt Dönemi27 Temmuz - 28 Ağustos 2026Kazananların merkezlere kayıt işlemleri.

Önümüzdeki İlk Durak: 27 Şubat

Önümüzdeki Cuma günü (27 Şubat), MEB tarafından belirlenecek baraj puanları doğrultusunda öğrencilerin bir üst aşamaya geçip geçmediği belli olacak. Bu aşamada puanlar, Türkiye genelindeki başarı ortalamasına göre yetenek alanlarına (Genel Zihinsel, Resim, Müzik) göre farklılık gösterebilir.

 

 Bireysel Değerlendirme Süreci Hakkında

6 Nisan'da başlayacak olan bireysel değerlendirme süreci oldukça uzun bir dönemi (yaklaşık 2.5 ay) kapsıyor. Her öğrenciye özel bir randevu günü ve saati verilecek.

Zihinsel alanda zekâ testleri uygulanırken,

Resim ve müzik alanlarında ise öğrencilerin performansları ve yaratıcılıkları komisyon huzurunda değerlendirilecek.
