BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuç tarihi

15 Aralık'tan bu yana yeteneklerini sergileyen binlerce öğrenci ve onların heyecanlı aileleri için şimdi en kritik aşamaya gelindi: Sonuçların ilanı.
BİLSEM 2026 tanılama ve yerleştirme sürecinde en yoğun aşama olan ön değerlendirmeler bugün itibarıyla geride kaldı.
BİLSEM 2026 Kritik Tarihler Çizelgesi
|Aşama
|Tarih
|Notlar
|Ön Değerlendirme Sonu
|20 Şubat 2026
|Bugün itibarıyla sınavlar tamamlandı.
|Sonuçların İlanı
|27 Şubat 2026
|2. aşamaya geçecek öğrenciler belli olacak.
|Giriş Belgeleri
|30 Mart 2026
|e-Okul üzerinden yayımlanacak.
|Bireysel Değerlendirme
|6 Nisan - 19 Haziran 2026
|Zihinsel, resim veya müzik alanında mülakatlar.
|Kesin Sonuçlar
|3 Temmuz 2026
|BİLSEM'e yerleşenler ilan edilecek.
|Kayıt Dönemi
|27 Temmuz - 28 Ağustos 2026
|Kazananların merkezlere kayıt işlemleri.
Önümüzdeki İlk Durak: 27 Şubat
Önümüzdeki Cuma günü (27 Şubat), MEB tarafından belirlenecek baraj puanları doğrultusunda öğrencilerin bir üst aşamaya geçip geçmediği belli olacak. Bu aşamada puanlar, Türkiye genelindeki başarı ortalamasına göre yetenek alanlarına (Genel Zihinsel, Resim, Müzik) göre farklılık gösterebilir.
Bireysel Değerlendirme Süreci Hakkında
6 Nisan'da başlayacak olan bireysel değerlendirme süreci oldukça uzun bir dönemi (yaklaşık 2.5 ay) kapsıyor. Her öğrenciye özel bir randevu günü ve saati verilecek.
Zihinsel alanda zekâ testleri uygulanırken,
Resim ve müzik alanlarında ise öğrencilerin performansları ve yaratıcılıkları komisyon huzurunda değerlendirilecek.