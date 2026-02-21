ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Okul ara tatil ne zaman? 2026 İkinci ara tatil tarihleri

Okul ara tatil ne zaman? 2026 İkinci ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tatil takvimine çevrildi. Peki Okul ara tatil ne zaman? 2026 İkinci ara tatil tarihleri

Okul ara tatil ne zaman? 2026 İkinci ara tatil tarihleri

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte, öğrenciler ve veliler için dinlenme planları da öncelik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş günü takvimine göre, yılın ikinci ve son ara tatili için geri sayım başladı.

Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleşimi

Bu yılki takvim, öğrencilere uzun ve kesintisiz bir dinlenme imkanı tanıyor:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı: 20 - 22 Mart 2026 (Cuma, Cumartesi, Pazar)

Tatil Özeti: 14 Mart Cumartesi günü başlayacak olan dinlenme süreci, bayramın son günü olan 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Böylece öğrenciler 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacaklar.

 

Eğitim Yılının Sona Ermesi ve Yaz Tatili

Takvimdeki bir diğer önemli detay ise okulların kapanış tarihi. 2026 yılı için yaz tatili planı netleşti:

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

Karnelerin Alınması: 26 Haziran 2026

Süreç: Bu tarihten itibaren yaklaşık 3 aylık büyük yaz tatili dönemi başlayacak.

 

 Diğer Önemli Tarihler (2026)

Ara tatil sonrasında eğitim takviminde yer alan diğer resmi tatiller ise şöyledir:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

Kurban Bayramı: 27 - 30 Mayıs 2026 (Cumartesi - Salı)
