TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 2-8 Mart TOKİ kura takvimi

TOKİ kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlendiğinde, sonuçlar iki ana kanal üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek: TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr). Hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için ise 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretinin iade süreci başlayacak.