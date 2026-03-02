TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 2-8 Mart TOKİ kura takvimi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 29 Aralık 2025'ten bu yana devam eden kura maratonunda sona yaklaşıldı. 75 ilde 331 binden fazla konutun hak sahibinin belirlenmesinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, en büyük kontenjanlara sahip büyükşehirleri de kapsayan yeni haftanın takvimini duyurdu.
Haftalık Kura Takvimi (2 - 8 Mart)
Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla illerinde toplam 71.800 konut için noter huzurunda çekiliş yapılacak:
|Tarih
|İl
|Konut Sayısı
|3 Mart Salı
|Ankara
|31.073
|4 Mart Çarşamba
|Muğla
|6.417
|6 Mart Cuma
|İzmir
|21.020
|6 Mart Cuma
|Hatay
|13.289
TOKİ kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlendiğinde, sonuçlar iki ana kanal üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek: TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr). Hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için ise 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretinin iade süreci başlayacak.
Sürece dair temel bilgiler şu şekildedir:
İade Başlangıç Zamanı: İlgili projenin son kura çekimi tamamlandıktan sonra, genellikle 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde iade işlemleri devreye alınır.
İade Edilecek Miktar: Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL, herhangi bir kesinti uygulanmadan tam olarak geri ödenir.
İade Yöntemi: Ücret iadeleri, başvurunun gerçekleştirildiği yetkili banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılır.