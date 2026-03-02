ARA
  TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 2-8 Mart TOKİ kura takvimi

TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 2-8 Mart TOKİ kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında merakla beklenen yeni haftanın kura takvimini paylaştı. Peki TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 2-8 Mart TOKİ kura takvimi

TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 2-8 Mart TOKİ kura takvimi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 29 Aralık 2025'ten bu yana devam eden kura maratonunda sona yaklaşıldı. 75 ilde 331 binden fazla konutun hak sahibinin belirlenmesinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, en büyük kontenjanlara sahip büyükşehirleri de kapsayan yeni haftanın takvimini duyurdu.

Haftalık Kura Takvimi (2 - 8 Mart)

Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla illerinde toplam 71.800 konut için noter huzurunda çekiliş yapılacak:

TarihİlKonut Sayısı
3 Mart SalıAnkara31.073
4 Mart ÇarşambaMuğla6.417
6 Mart Cumaİzmir21.020
6 Mart CumaHatay13.289

TOKİ kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlendiğinde, sonuçlar iki ana kanal üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek: TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr). Hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için ise 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretinin iade süreci başlayacak.

 

Sürece dair temel bilgiler şu şekildedir:

İade Başlangıç Zamanı: İlgili projenin son kura çekimi tamamlandıktan sonra, genellikle 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde iade işlemleri devreye alınır.

İade Edilecek Miktar: Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL, herhangi bir kesinti uygulanmadan tam olarak geri ödenir.

İade Yöntemi: Ücret iadeleri, başvurunun gerçekleştirildiği yetkili banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılır.

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

 
