TOKİ'de bu hafta hangi kuralar çekilecek? 23 Şubat-1 Mart TOKİ yeni kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının en kritik haftalarından birine girildi. 69 ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından, 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasını kapsayan yeni takvimle birlikte 6 ilde daha hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Şubat ayının son haftasına girilirken, takvim artık Ege ve Akdeniz hattından Marmara’ya doğru uzanıyor. Bu hafta, binlerce ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek.
24 - 27 Şubat Haftalık Kura Programı
Kura çekimleri her sabah saat 10.00'da başlayacak olup, şu sıra ile ilerleyecektir:
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli ve Osmaniye
Canlı Yayın ve Sorgulama Rehberi
Kura heyecanını anlık olarak yaşamak veya sonrasında sonucu teyit etmek için üç güvenilir yolunuz var:
Canlı İzleme: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden tüm çekilişler noter huzurunda şeffaf bir şekilde yayınlanıyor.
Hızlı Sorgulama: e-Devlet üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
Resmi Liste: toki.gov.tr adresinden yayımlanan isim listeleri.
Ödeme ve Taksit Süreci
Hak sahibi olan vatandaşları bekleyen ödeme süreci hakkında kritik bilgi:
Başlangıç: Taksit ödemeleri, konutların teslimini beklemek yerine sözleşme imzalanan ayı takip eden ayda başlıyor.
Vade: Sosyal konutlarda genellikle 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunuluyor.
Milyonlarca başvurunun odak noktası olan bu üç il için heyecan dorukta olsa da, takvim gereği bu iller kura sürecinin final etabını oluşturuyor:
Anadolu ve çevre illerdeki 81 il hedefi tamamlanmak üzere olduğu için, bu üç büyükşehre dair resmi tarih duyurusunun Mart ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.