Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / TOKİ bünyesinde 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde 49 ilde toplam 737 arsanın açık artırmayla satışı düzenlenecek. Teklifler salonlardan (Ankara Bilkent Otel / TOKİ İstanbul Hizmet Binası) ve aynı web portalı üzerinden çevrim içi alınacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere, talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;



Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,

Katılım teminatı ödemek zorundadırlar.