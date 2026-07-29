ARA
DOLAR
47,52
0,20%
DOLAR
EURO
54,83
0,10%
EURO
ALTIN
6109,23
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ’den 49 ilde 737 arsa fırsatı: TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte ödeme planı ve detaylar

TOKİ’den 49 ilde 737 arsa fırsatı: TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte ödeme planı ve detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 İlde 737 arsayı 12-13-14 Ağustos 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Ekonomist
Ekonomist
TOKİ’den 49 ilde 737 arsa fırsatı: TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte ödeme planı ve detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / TOKİ bünyesinde 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde 49 ilde toplam 737 arsanın açık artırmayla satışı düzenlenecek. Teklifler salonlardan (Ankara Bilkent Otel / TOKİ İstanbul Hizmet Binası) ve aynı web portalı üzerinden çevrim içi alınacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere, talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL
Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL
Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,  

Katılım teminatı ödemek zorundadırlar. 

1 Diyarbakır Bağlar Oğlaklı'da 5.899,53 M² ticaret alanı

Diyarbakır Bağlar Oğlaklı'da 5.899,53 M² ticaret alanı

Muhammen Bedel: ₺35.397.180,00

2 Kırklareli Babaeski Kuleli'de 44.868,75 M² plansız alan 1/100.000 ÇDP tarım arazisi

Kırklareli Babaeski Kuleli'de 44.868,75 M² plansız alan 1/100.000 ÇDP tarım arazisi

Muhammen Bedel: ₺17.947.500,00

3 Edirne Merkez Barutluk'ta 1.870,42 M² pazar alanı

Edirne Merkez Barutluk'ta 1.870,42 M² pazar alanı

Muhammen Bedel: ₺15.898.570,00

4 Tekirdağ Çorlu Silahtarağa'da 3.000,00 M² Konut + Ticaret alanı

Tekirdağ Çorlu Silahtarağa'da 3.000,00 M² Konut + Ticaret alanı

Muhammen Bedel: ₺39.000.000,00

5 İstanbul Başakşehir Hoşdere'de 13.929,63 M² özel eğitim alanı

İstanbul Başakşehir Hoşdere'de 13.929,63 M² özel eğitim alanı

Muhammen Bedel: ₺950.000.000,00

6 İstanbul Silivri Yenimhalle'de 3.895,61 M² 1/5.000 NİP Konut alanı+park+spor tesis alanı+Yol

İstanbul Silivri Yenimhalle'de 3.895,61 M² 1/5.000 NİP Konut alanı+park+spor tesis alanı+Yol

Muhammen Bedel: ₺33.112.685,00

7 Kocaeli Başiskele Havuzlubahçe'de 5.045,80 M² konut alanı + yol

Kocaeli Başiskele Havuzlubahçe'de 5.045,80 M² konut alanı + yol

Muhammen Bedel: ₺15.137.400,00

8 Kocaeli Çayırova Şekerpınar2'de 920,45 M² ticaret alanı

Kocaeli Çayırova Şekerpınar2'de 920,45 M² ticaret alanı

Muhammen Bedel: ₺21.170.350,00

9 Sakarya Sapanca Yanık'ta 2.284,11 M² turizm tesis alanı

Sakarya Sapanca Yanık'ta 2.284,11 M² turizm tesis alanı

Muhammen Bedel: ₺23.983.155,00

10 Bilecik Bozüyük Çarşı'da 1.533,73 M² konut alanı

Bilecik Bozüyük Çarşı'da 1.533,73 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺6.901.785,00

11 Bursa Nilüfer KAYAPA/ZAFER'DE 8.342,17 M² PLANSIZ ALAN 1/5.000 NİP tarım alanı

Bursa Nilüfer KAYAPA/ZAFER'DE 8.342,17 M² PLANSIZ ALAN 1/5.000 NİP tarım alanı

Muhammen Bedel: ₺26.694.944,00

12 Yalova Çınarcık Teşvikiye'de 750,00 M² konut alanı

Yalova Çınarcık Teşvikiye'de 750,00 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺12.000.000,00

13 Çanakkale Ayvacık Gülpınar'da 4.600,86 M² konut alanı

Çanakkale Ayvacık Gülpınar'da 4.600,86 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺23.004.300,00

14 Balıkesir Gönen GÜNDOĞDU'DA 2.051,54 M² konut dışı kentsel çalışma alanı

Balıkesir Gönen GÜNDOĞDU'DA 2.051,54 M² konut dışı kentsel çalışma alanı

Muhammen Bedel: ₺15.796.858,00

15 Aydın Didim Cumhuriyet'te 3.282,28 M² konut alanı

Aydın Didim Cumhuriyet'te 3.282,28 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺108.315.240,00

16 İzmir Çeşme Dalyan'da 1.630,05 M² tercihli turizm alanı + trafo alanı

İzmir Çeşme Dalyan'da 1.630,05 M² tercihli turizm alanı + trafo alanı

Muhammen Bedel: ₺25.000.000,00

17 Manisa Akhisar Medar'da 13.407,52 M² konut alanı

Manisa Akhisar Medar'da 13.407,52 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺107.260.160,00

18 Antalya Aksu Topallı'da 354,00 M² konut alanı

Antalya Aksu Topallı'da 354,00 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺1.482.906,00

19 Muğla Bodrum Çiftlik'te 569,09 M² konut alanı

Muğla Bodrum Çiftlik'te 569,09 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺8.536.350,00

20 Burdur Gölhisar Ulucami'de 1.537,11 M² toplu konut alanı

Burdur Gölhisar Ulucami'de 1.537,11 M² toplu konut alanı

Muhammen Bedel: ₺7.255.159,20

21 Amasya Merkez İhsaniye'de 759,90 M² konut alanı

Amasya Merkez İhsaniye'de 759,90 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺17.477.700,00

22 Bartın Amasra KALEŞAH'TA 1.077,92 M² konut alanı

Bartın Amasra KALEŞAH'TA 1.077,92 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺15.090.880,00

23 Zonguldak Kozlu Kozlu Güney'de 717,56 M² yerleşik konut alanı

Zonguldak Kozlu Kozlu Güney'de 717,56 M² yerleşik konut alanı

Muhammen Bedel: ₺6.099.260,00

24 Kastamonu Merkez Budamış'ta 526,42 M² konut alanı

Kastamonu Merkez Budamış'ta 526,42 M² konut alanı

Muhammen Bedel: ₺7.500.000,00
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL