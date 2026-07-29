Sinop'ta bal ormanı ilk meyvesini verdi

Doğal bitki çeşitliliğiyle arılar için verimli bir yaşam alanı sunan bölgede gerçekleştirilen hasat, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bal ormanlarının arıcılığın gelişmesine katkı sağladığını belirten yetkililer, bu alanların aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal yaşamın desteklenmesi ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.