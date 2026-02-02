TOKİ Elazığ kura çekilişi nasıl canlı izlenir? Elazığ TOKİ kura sonucu sorgulama

Bu haftaki çekimlerin en dikkat çekici ve duygusal noktası ise Osmaniye kurası olacak. 6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek olan çekim, "Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla bir anma törenine dönüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleşecek törende, konut heyecanı ile deprem şehitlerini anma programı bir arada icra edilecek. Kur’an tilaveti ve dualar eşliğinde yapılacak bu özel kura, bölgedeki yeniden inşa sürecinin kararlılığını simgeleyecek.