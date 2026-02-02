TOKİ Elazığ kura çekilişi nasıl canlı izlenir? Elazığ TOKİ kura sonucu sorgulama

Elazığ genelinde inşa edilecek toplam 3.825 konut için hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, Şubat ayının bu ilk haftasında tam anlamıyla bir "konut seferberliğine" dönüşüyor. Toplamda 36 bin 458 ailenin ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacağı bu kritik haftada, kura maratonu Elazığ ile start aldı.
TOKİ Elazığ Sonuç Sorgulama ve Canlı İzleme
Kura heyecanına ortak olmak veya isminizi kontrol etmek için şu yolları izleyebilirsiniz:
Canlı Yayın: Tüm çekilişler anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edilebiliyor.
Resmi Sorgulama: Kura tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek isim listeleri hem TOKİ’nin web sitesine hem de e-Devlet "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına yükleniyor.
Şubat Ayı İlk Hafta Kura Takvimi
Bu hafta Türkiye’nin dört bir yanındaki iller için belirlenen kura takvimi şu şekilde ilerleyecek:
|Tarih
|İl
|Konut Sayısı
|2 Şubat Pazartesi
|Elazığ
|3.825
|3 Şubat Salı
|Kayseri & Zonguldak
|9.434
|4 Şubat Çarşamba
|Kırşehir & Düzce
|4.103
|5 Şubat Perşembe
|Kahramanmaraş & Afyonkarahisar
|12.565
|6 Şubat Cuma
|Osmaniye
|2.990
|7 Şubat Cumartesi
|Yalova
|1.805
|8 Şubat Pazar
|Kırıkkale
|1.736
Bu haftaki çekimlerin en dikkat çekici ve duygusal noktası ise Osmaniye kurası olacak. 6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek olan çekim, "Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla bir anma törenine dönüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleşecek törende, konut heyecanı ile deprem şehitlerini anma programı bir arada icra edilecek. Kur’an tilaveti ve dualar eşliğinde yapılacak bu özel kura, bölgedeki yeniden inşa sürecinin kararlılığını simgeleyecek.