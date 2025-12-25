TOKİ ilk kurası ne zaman ve nerede çekilecek? Bakan Kurum açıkladı

Deprem bölgesindeki barınma ihtiyacını sadece hak sahipliğiyle sınırlı tutmadıklarını belirten Kurum, şu detayları paylaştı:

Depremde evi hasar görmüş ancak çeşitli nedenlerle hak sahibi olamamış dar gelirli vatandaşlar için hem il merkezlerinde hem de ilçelerde ekstra kontenjanlar ayrıldı.

Hiç evi olmayan dar gelirli her vatandaşın bu projeyle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.