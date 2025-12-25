TOKİ ilk kurası ne zaman ve nerede çekilecek? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarla milyonlarca başvuru sahibinin beklediği "Yüzyılın Konut Projesi" kura takvimini netleştirdi. 10 Kasım'da başlayan ve büyük bir yoğunlukla tamamlanan başvuru sürecinin ardından, hak sahiplerini belirleyecek ilk adım atılıyor.
81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvuru sürecinin ardından en çok merak edilen kura tarihi ve yeri netleşti:
Kura Başlangıç Tarihi: 500 bin sosyal konut için ilk kura çekimi 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak.
İlk Durak Adıyaman: Proje kapsamındaki ilk kura çekiminin Adıyaman ilinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Kura Takvimi: Kuraların Ocak ve Şubat aylarında da hız kesmeden devam ederek Mart 2026 sonuna kadar tüm illerde tamamlanması hedefleniyor.
Adaylar, kura çekilişlerini TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilecekleri gibi, sonuçları çekiliş tamamlandıktan hemen sonra e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler.
Bakanlığın yürüttüğü dev projeye gelen talebin boyutu resmi rakamlarla netleşti:
Toplam Başvuru: 8 milyon 840 bin 314 kişi müracaat etti.
Geçerli Başvuru: Şartları sağlayarak kuraya girmeye hak kazanan kişi sayısı 5 milyon 242 bin 766 olarak açıklandı.
Talep Merkezleri: En yoğun başvurunun beklendiği gibi İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldiği belirtildi.
Konutların ne zaman teslim edileceğine dair merak edilen soruya Bakan Kurum iki aşamalı bir yanıt verdi:
Ana Hedef: Proje genelindeki ilk toplu teslimatların 2027 yılının Mart ayında yapılması planlanıyor.
Erken Teslimat: Bakan Kurum, inşaat süreci hızla ilerleyen bölgelerde 2026 yılı içerisinde de anahtar teslimlerinin gerçekleştirileceğini müjdeledi.
Deprem bölgesindeki barınma ihtiyacını sadece hak sahipliğiyle sınırlı tutmadıklarını belirten Kurum, şu detayları paylaştı:
Depremde evi hasar görmüş ancak çeşitli nedenlerle hak sahibi olamamış dar gelirli vatandaşlar için hem il merkezlerinde hem de ilçelerde ekstra kontenjanlar ayrıldı.
Hiç evi olmayan dar gelirli her vatandaşın bu projeyle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.