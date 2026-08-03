Kazakistan'da 70 yıl sonra tarihi dönüş: Amur kaplanı doğaya salındı

Bugün tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Nısanbayev, "Kaplanların Kazakistan'dan yok olmasının üzerinden 70 yılı aşkın süre geçtikten sonra ilk kaplan yeniden tarihi yaşam alanına bırakıldı.

Bu, devletimizin, Rus meslektaşlarımızın, bilim insanlarının ve uluslararası ortaklarımızın yıllardır yürüttüğü çalışmaların sonucudur. Önümüzde kaplanların izlenmesi ve sürdürülebilir bir popülasyon oluşturulması için büyük bir çalışma var." dedi.

Böylece kaplanların Kazakistan'da tamamen ortadan kaybolmasının üzerinden 70 yılı aşkın süre geçtikten sonra ilk kez bir kaplan tarihi yaşam alanına geri döndü.