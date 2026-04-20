TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Gözler 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişinde

İstanbul'un konut piyasasında büyük bir heyecan yaratan 100 bin Sosyal Konut Projesi için beklenen gün geldi çattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde yaptığı açıklamayla, İstanbul için kura takvimi ve ödeme detayları resmileşti.

Kura Takvimi ve Sonuç Sorgulama

Bakan Kurum’un açıklamasına göre kura çekimi, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek:

Kura Tarihi: 25 Nisan 2026 Cumartesi

Sonuçların İlanı: Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra aynı gün içinde toki.gov.tr adresinden yayımlanacak.

e-Devlet Erişimi: Noter onaylı kesin listeler, akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden (Hak Sahipliği Sorgulama ekranı) görüntülenebilecek.

Teslim Süresi: Konutların temelleri atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.