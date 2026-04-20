TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Gözler 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişinde

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarıyla birlikte, ev sahibi olma hayali kuran binlerce İstanbullu için heyecanlı bekleyiş yerini hazırlıklara bıraktı.
İstanbul'un konut piyasasında büyük bir heyecan yaratan 100 bin Sosyal Konut Projesi için beklenen gün geldi çattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde yaptığı açıklamayla, İstanbul için kura takvimi ve ödeme detayları resmileşti.
Kura Takvimi ve Sonuç Sorgulama
Bakan Kurum’un açıklamasına göre kura çekimi, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek:
Kura Tarihi: 25 Nisan 2026 Cumartesi
Sonuçların İlanı: Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra aynı gün içinde toki.gov.tr adresinden yayımlanacak.
e-Devlet Erişimi: Noter onaylı kesin listeler, akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden (Hak Sahipliği Sorgulama ekranı) görüntülenebilecek.
Teslim Süresi: Konutların temelleri atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.
İstanbul Sosyal Konut Fiyatları ve Ödeme Planı
İstanbul'daki hayat pahalılığına karşı düşük gelirli vatandaşlar için sunulan ödeme planı şu şekilde netleşti:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade
|Aylık Taksit
|1+1
|55 $m^2$
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|2+1 (Küçük)
|65 $m^2$
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|2+1 (Büyük)
|80 $m^2$
|2.950.000 TL
|295.000 TL
Başvurusu Reddedilenler Listesi
TOKİ, kura öncesinde şartları sağlamayan adayların listesini resmi sitesinde yayımladı. Eğer başvurunuz reddedildiyse, 25 Nisan’daki kuraya katılma hakkınız bulunmuyor. Ret nedenleri genellikle şunlardan kaynaklanıyor:
Hane halkı gelir sınırının aşılması.
Üzerine kayıtlı başka bir tapu bulunması.
İstanbul’da ikamet şartının (1 yıl) karşılanmaması.
Adaylar İçin Kritik Notlar
Başvuru Bedeli İadesi: Kurada ismi çıkmayan asil ve yedek dışındaki adaylar, yatırdıkları başvuru bedellerini kura sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili banka şubelerinden geri alabilecekler.
Yedek Liste: Kurada asil isimlerin yanı sıra yedek isimler de belirlenecek. Asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanlar olursa hak sırası yedeklere geçecek.