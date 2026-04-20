ARA
DOLAR
44,84
-0,03%
DOLAR
EURO
52,84
0,09%
EURO
ALTIN
6865,79
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Gözler 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişinde

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Gözler 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen İstanbul 100 bin sosyal konut projesinde, başvuru sürecinin ardından en kritik aşama olan kura takvimi netleşti. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı?

Ekonomist
[email protected]

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarıyla birlikte, ev sahibi olma hayali kuran binlerce İstanbullu için heyecanlı bekleyiş yerini hazırlıklara bıraktı. 

İstanbul'un konut piyasasında büyük bir heyecan yaratan 100 bin Sosyal Konut Projesi için beklenen gün geldi çattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde yaptığı açıklamayla, İstanbul için kura takvimi ve ödeme detayları resmileşti.

Kura Takvimi ve Sonuç Sorgulama

Bakan Kurum’un açıklamasına göre kura çekimi, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek:

Kura Tarihi: 25 Nisan 2026 Cumartesi

Sonuçların İlanı: Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra aynı gün içinde toki.gov.tr adresinden yayımlanacak.

e-Devlet Erişimi: Noter onaylı kesin listeler, akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden (Hak Sahipliği Sorgulama ekranı) görüntülenebilecek.

Teslim Süresi: Konutların temelleri atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

İstanbul Sosyal Konut Fiyatları ve Ödeme Planı

İstanbul'daki hayat pahalılığına karşı düşük gelirli vatandaşlar için sunulan ödeme planı şu şekilde netleşti:

Konut TipiMetrekareSatış Fiyatı%10 PeşinatVadeAylık Taksit
1+155 $m^2$1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
2+1 (Küçük)65 $m^2$2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
2+1 (Büyük)80 $m^2$2.950.000 TL295.000 TL  

Başvurusu Reddedilenler Listesi

TOKİ, kura öncesinde şartları sağlamayan adayların listesini resmi sitesinde yayımladı. Eğer başvurunuz reddedildiyse, 25 Nisan’daki kuraya katılma hakkınız bulunmuyor. Ret nedenleri genellikle şunlardan kaynaklanıyor:

Hane halkı gelir sınırının aşılması.

Üzerine kayıtlı başka bir tapu bulunması.

İstanbul’da ikamet şartının (1 yıl) karşılanmaması.

Adaylar İçin Kritik Notlar

Başvuru Bedeli İadesi: Kurada ismi çıkmayan asil ve yedek dışındaki adaylar, yatırdıkları başvuru bedellerini kura sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili banka şubelerinden geri alabilecekler.

Yedek Liste: Kurada asil isimlerin yanı sıra yedek isimler de belirlenecek. Asil hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanlar olursa hak sırası yedeklere geçecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL