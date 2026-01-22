TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi belli mi?

İstanbul’da yaşayan ve kira öder gibi ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gözü, 100 bin sosyal konut projesinin kura takvimine çevrilmiş durumda. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 29 Aralık 2025’te Adıyaman ile başlatılan 500 bin sosyal konut kura süreci, Anadolu’nun pek çok ilinde tamamlanırken İstanbul için de beklenen tarihler netleşmeye başladı.