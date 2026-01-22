İstanbul’da yaşayan ve kira öder gibi ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gözü, 100 bin sosyal konut projesinin kura takvimine çevrilmiş durumda. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 29 Aralık 2025’te Adıyaman ile başlatılan 500 bin sosyal konut kura süreci, Anadolu’nun pek çok ilinde tamamlanırken İstanbul için de beklenen tarihler netleşmeye başladı.
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi belli mi?
İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi için merakla beklenen kura tarihleri, TOKİ'nin 2026 yılına yayılan 500 bin konutluk dev takvimi içerisinde Mart ayına planlanmış durumda. Başvuru sayısının en yüksek olduğu il olması nedeniyle kura sürecinin en kapsamlı ve son aşamalarından biri İstanbul için gerçekleştirilecek.
Güncel planlamaya ve paylaşılan takvime göre süreç şu şekilde ilerliyor:
İstanbul Kura Takvimi
Tahmini Tarih Aralığı: 9 – 12 Mart 2026
Kapsam: İstanbul genelindeki projeler (Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt vb.) için 100 bin hak sahibi bu tarihlerde belirlenecek.
Nihai Liste: Kura çekimi öncesinde, Mart ayının ilk haftasında başvurusu kabul edilen adayların yer aldığı "Nihai İsim Listesi"nin TOKİ sitesinde yayımlanması bekleniyor.
Gelecek Haftaların Kura Planı
İstanbul ve diğer büyükşehirlerin (Ankara, İzmir) sıralaması, Anadolu’daki illerin tamamlanmasının ardından Mart başına kadar sürecek:
Ocak Sonu: Osmaniye (26 Ocak), Kilis (27 Ocak), Sinop (28 Ocak), Niğde (29 Ocak).
Şubat Ayı: Ankara (5 Şubat), Bursa (11 Şubat), Eskişehir (13 Şubat), Konya (15 Şubat), Adana ve Kocaeli (20 Şubat).
Mart Başı: Muğla (3 Mart), İzmir (6 Mart) ve son olarak İstanbul (9-12 Mart).
Sonuç Sorgulama Kanalları
Kura çekimleri yapıldığı andan itibaren asil ve yedek listeler şu platformlardan sorgulanabilir:
e-Devlet: "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
TOKİ Resmi Sitesi: (www.toki.gov.tr) üzerinde yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" butonu.
Ödeme ve Teslimat Şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen bu projede ödeme şartları şu şekilde uygulanacak:
Peşinat: %10
Vade: 240 aya varan taksit seçenekleri.
Teslimat: İlk konut teslimatlarının 2026 yılı içerisinde başlaması, projenin tamamının ise 2027 Mart ayına kadar teslim edilmesi hedefleniyor.