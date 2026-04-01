Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin önemli açıklamalar

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Türk sahipli gemiler için henüz bir tahliye imkânı oluşmadığını belirterek, personel ve kaptanlarla sürekli iletişim halinde olunduğunu, insani bir sorun yaşanmadığını ve sürecin yakından izlendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Uraloğlu, Hürmüz'deki sıkıntının devam ettiğini, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, orada kalanları çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

"Personelle, kaptanlarla sürekli iletişim halindeyiz"

Boğaz'da halen 14 Türk sahipli geminin bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bütün mürettebatıyla görüşme halindeyiz. 3 geminin çıkma talebi yok. Onlar belli operasyonlar için oradalar. Enerji üretim gemilerimiz vesaireler var. Onun haricindekileri çıkarmayla ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz bir çıkarma imkanı olmadı. Personelle, kaptanlarla sürekli iletişim halindeyiz. İnsani bir problemleri yok, yakından takip ediyoruz."

"Altura" isimli tankerin İstanbul Boğazı'na yaklaşık 14 mil mesafede İnsansız Deniz Aracı tarafından saldırıya uğradığı iddiası hatırlatılarak, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği açısından bir sorun bulunup bulunmadığı sorusuna Uraloğlu, "Patlama olan gemi, bir patlama mıdır vurulma mıdır, uzmanlarımız takip ediyor. Dıştan bir müdahale var, onu biliyoruz. Kara sularımızın dışında olan bir işlemdir. Seyrüseferle ilgili de genel anlamda bir problem yoktur." açıklamasında bulundu.

