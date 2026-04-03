TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ kura tarihi duyuruldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde İstanbul etapları için kura takvimi merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük sosyal konut hamlesinde, İstanbul'un dev kura çekimi maratonu için geri sayım devam ediyor.
İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için gözler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelecek resmi takvime çevrildi. Bakan Murat Kurum’un yaptığı son açıklamaya göre, 100 bin sosyal konut için beklenen kura çekimlerinin bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılacağı söylenmişti.
Henüz kesinleşmiş bir gün ve saat tablosu yayınlanmamış olsa da, sürecin detayları ve konut fiyatlandırmaları netlik kazandı.
İstanbul Sosyal Konut Fiyat ve Ödeme Tablosu
İstanbul genelinde inşa edilecek konutlar için belirlenmiş olan güncel satış fiyatları ve ödeme planları şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Brüt Alan
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade (Ay)
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|2+1 (Küçük)
|65 m²
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|2+1 (Büyük)
|80 m²
|2.950.000 TL
|295.000 TL
Başvuru Süreci ve Listeler Hakkında Önemli Bilgiler
Kura çekimi öncesinde adayların durumlarını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor:
Reddedilenler Listesi Yayınlandı: TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak kişilerin isim listesini paylaştı. Bu listede yer almayan adaylar doğrudan kura torbasına girmeye hak kazanmış durumda.
Kategori Önceliği: Kura çekimleri; şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve en az üç çocuklu aileler gibi özel kontenjan ayrılan gruplardan başlayarak genel kategoriye doğru ilerleyecek.
Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Kura çekimleri tamamlandığı gün içerisinde iki farklı kanaldan ilan edilecektir:
TOKİ Resmi Sitesi: Gün içinde anlık olarak isim listeleri www.toki.gov.tr adresinden duyurulacak.
e-Devlet Kapısı: Noter onayından geçen kesinleşmiş listeler, akşam saatlerinden itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile hak sahipliği durumlarını buradan teyit edebilecekler.
Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılacak?
Kura sonucunda asil veya yedek olarak hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları ücreti kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecekler. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden gerçekleştirilecek.
İade Almak İçin İzlenecek Yollar
Başvuru bedelini geri almak isteyenler için sunulan alternatif yöntemler şunlardır:
Banka Şubeleri: Başvurunun gerçekleştirildiği bankanın herhangi bir şubesine giderek kimlik ibrazı ile iade talebinde bulunulabilir.
Mobil ve İnternet Bankacılığı: İlgili bankanın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden "Ödemeler/İade" sekmeleri takip edilerek işlem online olarak tamamlanabilir.
ATM'ler: Banka kartı olanlar veya kartsız işlemler menüsünü kullananlar, ATM üzerinden paralarını çekebilirler.
Özel Online İade Ekranları: Özellikle Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel bir sayfa oluşturmuştur. Bu sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak iade süreci çok daha hızlı yönetilebilmektedir.