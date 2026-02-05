TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta? Kahramanmaraş TOKİ canlı nereden izlenir?

6 Şubat depremlerinin ardından ihya süreci devam eden kentte, 5 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekimi ile binlerce vatandaşın yeni yuvası belirlenecek. Bugün yapılacak kura çekimi, hem deprem konutlarını hem de sosyal konut projelerini kapsayan geniş çaplı bir teslimat sürecinin parçası olarak görülüyor.