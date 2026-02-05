ARA
  TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta? Kahramanmaraş TOKİ canlı nereden izlenir?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta? Kahramanmaraş TOKİ canlı nereden izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugün Kahramanmaraş için büyük bir heyecan yaşanıyor. Peki TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta? Kahramanmaraş TOKİ canlı nereden izlenir?


TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta? Kahramanmaraş TOKİ canlı nereden izlenir?

6 Şubat depremlerinin ardından ihya süreci devam eden kentte, 5 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekimi ile binlerce vatandaşın yeni yuvası belirlenecek. Bugün yapılacak kura çekimi, hem deprem konutlarını hem de sosyal konut projelerini kapsayan geniş çaplı bir teslimat sürecinin parçası olarak görülüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Kahramanmaraş için beklenen gün geldi. Toplam 8 bin 195 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, bugün büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş TOKİ Kura Çekimi Detayları

Tarih: 5 Şubat 2026, Perşembe (Bugün)

Saat: 14.00

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu

Canlı Yayın: Çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup TOKİ Resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri sisteme yüklenecektir. Sonuçlarınızı aşağıdaki kanallardan sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranızla.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" bölümünden.

İlçe Kontenjan Dağılımı

Kahramanmaraş genelinde inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

İlçeKonut Sayısı
Merkez (Onikişubat & Dulkadiroğlu)4.800
Elbistan1.500
Afşin600
Pazarcık400
Türkoğlu350
Nurhak250
Göksun180
Andırın50
Ekinözü35
Çağlayancerit30

Başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar, yatırdıkları katılım bedellerini geri alabilecekler:

İade Tarihi: Kura çekiminden 5 iş günü sonra iade talepleri alınmaya başlanacak.

İşlem Kanalı: Başvuru yapılan bankaya (Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım) göre, bankaların mobil uygulamaları veya internet şubelerindeki iade ekranları kullanılabilecek. 
