TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekiliyor?

TOKİ'nin 81 ilde yürüttüğü "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura maratonu, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayı başından itibaren birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, büyükşehirlerin de dahil olduğu yeni takvim kademeli olarak paylaşılmaya devam ediyor.
1 TOKİ Kura Takvimi Ocak 2026
Ocak ayının geri kalanında ve bu hafta içerisinde kura çekimi yapılacak iller şunlardır:
15 Ocak 2026 (Bugün): Artvin (1.020 konut) ve Rize (2.042 konut)
Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe
Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma
Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi
Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar
Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi
Kilis – 27 Ocak 2026 Salı
Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba
Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe
Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe
2 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekiliyor?
5 Şubat Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
3 Kura Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirsiniz?
Vatandaşlar, kendi illerindeki kura çekimi yapıldıktan sonra iki ana kanal üzerinden sorgulama yapabilirler:
e-Devlet Kapısı: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Satış ve Kura" bölümünden ilan edilen isim listelerini inceleyerek.
Kura sonucunda adınız asil listede yer alıyorsa, TOKİ tarafından yapılacak bir sonraki duyuruyla birlikte sözleşme imzalama ve peşinat ödeme süreci başlayacaktır.
TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi, sadece bir barınma projesi değil, aynı zamanda toplumun her kesimine hitap eden kapsayıcı bir sosyal dayanışma modelidir. Belirttiğiniz gibi, projede yatay mimari prensibiyle inşa edilecek 1+1 ve 2+1 daireler, hem modern yaşam standartlarını sunmayı hem de mahalle kültürünü korumayı hedefliyor.
Sürecin temel taşlarını ve kontenjan detaylarını şu şekilde özetleyebiliriz:
Özel Kontenjan ve Hak Sahibi Oranları
Toplumun dezavantajlı gruplarına ve gelecek nesillere öncelik tanınan projede dağılım şu şekildedir:
Emekliler: %20 (100.000 konut)
Gençler (18-30 Yaş): %20 (100.000 konut)
Engelliler: %5 (25.000 konut)
Şehit Yakınları, Gaziler ve Maluller: %5 (25.000 konut)
3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: %10 (50.000 konut)
Diğer Vatandaşlar: %40 (200.000 konut)
Konut Tipleri ve Tasarım Detayları
Daire Seçenekleri: Konutlar yaklaşık 55-65 m2 (1+1) ve 65-80 m2 (2+1) büyüklüklerinde olacak şekilde tasarlanmıştır.
Mimari Yaklaşım: Yüksek katlı bloklar yerine, her ilin yerel dokusuna uygun, depreme dayanıklı, enerji verimli ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilen az katlı yapılar tercih edilmektedir.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin merakla beklediği anahtar teslim süreci, 2026 yılındaki kura maratonunun ardından netleşen bir takvime bağlandı. Milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayacak olan bu dev projede, inşaatların tamamlanma hızı ve teslimat aşamaları titizlikle planlanmış durumda.
Resmi verilere göre anahtar teslim sürecine dair tüm aşamalar ve kritik tarihler şu şekildedir:
Teslimat Takvimi ve Aşamalar
Kura Çekimi Dönemi: 29 Aralık 2025'te başlayan kura çekimleri, il bazlı olarak 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
İhale ve Temel Atma: Kuraları tamamlanan projelerin ihaleleri 2026'nın ilk çeyreğinde yapılacak, temel atma törenlerinin ise 2026 ortasında tamamlanması hedefleniyor.
İlk Anahtar Teslimi: Bakanlık ve TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre, inşaatı en hızlı ilerleyen projelerde ilk anahtarlar Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.