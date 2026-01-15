TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekiliyor?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin merakla beklediği anahtar teslim süreci, 2026 yılındaki kura maratonunun ardından netleşen bir takvime bağlandı. Milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayacak olan bu dev projede, inşaatların tamamlanma hızı ve teslimat aşamaları titizlikle planlanmış durumda.

Resmi verilere göre anahtar teslim sürecine dair tüm aşamalar ve kritik tarihler şu şekildedir:

Teslimat Takvimi ve Aşamalar

Kura Çekimi Dönemi: 29 Aralık 2025'te başlayan kura çekimleri, il bazlı olarak 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

İhale ve Temel Atma: Kuraları tamamlanan projelerin ihaleleri 2026'nın ilk çeyreğinde yapılacak, temel atma törenlerinin ise 2026 ortasında tamamlanması hedefleniyor.

İlk Anahtar Teslimi: Bakanlık ve TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre, inşaatı en hızlı ilerleyen projelerde ilk anahtarlar Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.