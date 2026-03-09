2026 Ramazan Bayramı takvimi ile maaş ödeme günleri karşılaştırıldığında, mevcut yasal düzenlemeye göre bazı emekli gruplarının maaşlarını bayram sonrasına bırakacak bir tablo ortaya çıkıyor. Henüz SGK veya Bakanlıktan bir "erken ödeme" kararı gelmediği sürece, tahsis numarasına göre oluşacak tablo şu şekildedir:

Memur Maaşları

Memurlar için herhangi bir risk bulunmuyor. Maaşlar her ayın 15'inde yattığı için tüm kamu çalışanları 15 Mart 2026 tarihinde, yani bayramdan tam 5 gün önce maaşlarını almış olacaklar.