2026 Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması, Mart ayı maaş ve ikramiye takvimini milyonlarca vatandaş için bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Bayramın ayın sonuna doğru denk gelmesi, normalde ayın 15'inden sonra başlayan ödeme döngüsünün bayram hazırlıklarına yetişip yetişmeyeceği sorusunu doğurdu.
2026 Ramazan Bayramı takvimi ile maaş ödeme günleri karşılaştırıldığında, mevcut yasal düzenlemeye göre bazı emekli gruplarının maaşlarını bayram sonrasına bırakacak bir tablo ortaya çıkıyor. Henüz SGK veya Bakanlıktan bir "erken ödeme" kararı gelmediği sürece, tahsis numarasına göre oluşacak tablo şu şekildedir:
Memur Maaşları
Memurlar için herhangi bir risk bulunmuyor. Maaşlar her ayın 15'inde yattığı için tüm kamu çalışanları 15 Mart 2026 tarihinde, yani bayramdan tam 5 gün önce maaşlarını almış olacaklar.
SSK (4A) Emeklileri: Kimler Bayram Öncesi Alacak?
20 Mart'ta başlayacak bayram öncesinde, yalnızca tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarına kavuşabilecek.
Bayram Öncesi (17-19 Mart): Tahsis numarası sonu 9, 7 ve 5 olanlar.
Bayram İçinde veya Sonrasında (20-26 Mart): Tahsis numarası sonu 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlar.
Bağ-Kur (4B) Emeklileri: Tamamı Bayram Sonrası
Mevcut takvimde Bağ-Kur ödemeleri ayın 25'i ile 28'i arasında yapıldığı için, bir düzenleme yapılmazsa Bağ-Kur emeklilerinin tamamı maaşlarını bayram bittikten sonra alacak.
Maaş Takvimi Özet Tablo
|Emekli Grubu
|Tahsis No Son Rakamı
|Ödeme Günü
|Bayram Durumu
|Memur
|Hepsi
|15 Mart
|Bayram Öncesi
|SSK (4A)
|9, 7, 5
|17, 18, 19 Mart
|Bayram Öncesi
|SSK (4A)
|3, 1, 8, 6, 4, 2, 0
|20 - 26 Mart
|Bayram ve Sonrası
|Bağ-Kur (4B)
|Hepsi
|25 - 28 Mart
|Bayram Sonrası
Bayram İkramiyesi Tesellisi
Maaşı bayram sonrasına kalan emekliler için en kritik ödeme Bayram İkramiyesi olacak. Hükümetin, maaşları öne çekmese bile ikramiyeleri bayramdan önceki hafta (muhtemelen 9-15 Mart arası) yatırarak tüm emeklilere bir nebze olsun bayram öncesi nakit akışı sağlaması bekleniyor.